C More backar – väljer att sända Wille Löfqvists hyllningsmatch på tv: "Goda nyheter"

Under torsdagsförmiddagen berättade Sporten att C More inte skulle visa Brynäs-HV 71 och Wille Löfqvists hyllningar på tv ikväll. I stället skulle matchen endast sändas på webben och i appen vilket skapade stor irritation i Brynäslägret.

"Men seriöst. Ni lurar mig som kund. Jag betalar för att se matchen på TV och inte på nätet eller i nån jäkla app.", skrev en supporter.

"Är skandal att man väljer o pissa på en av Sveriges bästa målvakter genom tiderna för att visa allsvenskan i fotboll som redan är avgjord...", var en annan kommentar på sociala medier.

Efter protesterna väljer nu C More att ändra i kvällens tablå. Kanalen hörde under torsdagen av sig till Sporten för att berätta om förändringen.

"Goda nyheter. C More har nu på förmiddagen lyckats ändra ikvällens matchschema. Det betyder att Brynäs – HV71 kommer att visas på C More Live 3.", skrev kanalen i ett mejl.

Förändringen innebär att matchen mellan Jönköping Södra och Örebro i Allsvenskan flyttas till webben.

