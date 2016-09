För 20 år sedan räddade han Brynäs: "Uppdraget var att åka till Wien och skaffa ersättare..."

Andreas Dackell står med ett stort leende på bild i Gefle Dagblad med det klassiska fotot då han just gjort 2–1 i avgörande SM-finalen 1993 i handen.

Det är sommaren 1996 och han har all anledning att se glad ut.

Han har just fått ett NHL-kontrakt med Ottawa Senators och lämnar Brynäs.

I och med det blir han den siste som försvinner ur truppen inför kommande säsong – men definitivt inte den förste.

Onsdagen den 8 april gör han tre mål när Brynäs i sista omgången av en kvalserie som blivit alldeles för spännande enkelt kör över Björklöven med 7–2 i Gavlerinken samtidigt som Rögle bara får 5–5 mot Troja-Ljungby. Elitseriekontraktet räddas efter sju sorger, åtta bedrövelser och överraskande förlust i allsvensk final mot Södertälje där vinnaren gick direkt upp .

Efteråt pustar en hel hockeystad ut, men nås också omgående av nyheterna som berättar att nyckelspelare efter nyckelspelare väljer att lämna klubben.

Fredrik Modin till Toronto, Bedrich Scerban till Petra Vsetin, Mikael Wahlberg och Ove Molin till IFK Helsingfors, Peter Larsson till Jyväskylä, Greg Parks till Langnau, Jonas Johnson till Landshut, Stefan Ketola till Timmendorf och Thomas Tallberg hem till Göteborg för att varva ned.

Och så Dackell då, som hade kontrakt men även rätt att bryta för en NHL-karriär.

Brynäs har varit närmare än någonsin att åka ur elitserien.

Nu tappar man halva laget.

Goda råd är dyra.

Rune Pettersson skickas till VM i Wien med ett enda uppdrag; skaffa utländska ersättare till stjärnorna som lämnat.

***

För att förstå stämningarna i Brynäs vid den här tiden är det några saker man bör veta.

Redan innan säsongen 95/96 startar har saker gått snett. Brynäs hamnar i en snårig skattetvist och i en försäsongsmatch mot Mora råkar forwarden Stefan Pölläs skridskoskena skära Bengt Åkerblom så illa att Moraspelaren avlider. Det skapar en känsla i truppen som blir svår att skaka av sig, den tragiska olyckshändelsen påverkar spelarna mer än kanske någon anar.

Tommy Sandlin, vars comeback i klubben några år tidigare gav ett nytt SM-guld, det första på 13 år, har inte längre samma genomslag hos spelarna som han haft tidigare. Magin börjar blekna, det började väl nånstans efter finalförlusten mot HV71 1995 och det är svårt att vända sånt när det väl startat.

Stjärnan Jonas Johnson vägrar länge att skriva på nytt kontrakt. Rykten går att Modo vill värva honom och Malmö kommer med ett kontraktsförslag, trots gentlemannaöverenskommelsen mellan elitserieklubbarna att inte plocka spelare av varandra. Relationen mellan honom och Sandlin – tidigare mycket nära, det var Sandlin som en gång förädlade Johnson under tiden tillsammans i Björklöven – har också försämrats och är inte längre vad den varit.

Men Johnson skriver på till slut, och truppen ser minst lika stark ut som finalåret innan!

Sedan går det som det går, det vill säga inte alls. Spelet hackar, viktiga spelare sviker – och mitt i säsongen kör Ove Molin in i sargen med huvudet före på träning och är nära en allvarlig skada. Minnen från Mora kommer upp till ytan igen, även om Molin repar sig efter en tid på sjukhus.

Efter 22 omgångar hamnar Brynäs i dåtidens allsvenska. Omedelbart efter sista elitseriematchen borta mot Västerås den 11 januari, stryk 6–4, får Tommy Sandlin sparken. Göran "Flygis" Sjöberg och "Lillis" Lövblom tar över.

Och Brynäs räddar alltså till slut elitseriekontraktet – men är en klubb i spillror med bara halva spelartruppen kvar.

***

Rune Pettersson kom till Brynäs första gången 1970. Då var han en 16-årig högerforward som värvats till juniorerna från Hedesunda, samtidigt som han spelade fotboll med hemmaklubben Österfärnebo.

– Jag var faktiskt distriktets bästa 54:a i fotboll. Och jag hade svårt att bestämma mig. Våren 1972 fick jag erbjudande av Brynäs fotbollstränare "Offen" Olsson , sedan vet jag inte riktigt vad som hände, men dagen efter ringde Tommy Sandlin och erbjöd mig en plats i A-truppen. Jag hade långa samtal med min fotbollstränare hemma i Österfärnebo innan jag gjorde valet. Hockeyn och Brynäs vägde till slut lite tyngre, det var stort att få chansen i A-laget efter framgångarna 1970 och 1971.

– Jag var ruggigt snabb på skridskorna, det var min styrka. Vek in från kanten och gick på mål, det var min specialitet. Lars-Göran Nilsson var något snabbare, Martin Karlsson och jag ungefär lika. Det var på den tiden man kunde åka runt backarna, skära in och lyfta upp puckarna. Och det gjorde jag.

I omklädningsrummet fanns bland annat Börje Salming, en av dem som möjligen en eller annan gång blev rundad av Rune på träning.

Rune Pettersson står noterad för sex A-lagsmatcher för Brynäs.

– De matcher jag spelade spelade jag med Lyck och Nilsson. Och jag var med i Europacupfinalen mot CSKA Moskva, satt på bänken. Jag kommer ihåg att jag gick bakom Petrov ut till match och han hade fan ingen nacke, den gick härifrån och ut till axlarna, säger Rune och måttar med händerna.

– Våren 1973 tappade jag skäret och körde jag in i sargen och spräckte knäskålen och i samma veva åkte jag ur den riktiga 20-mannatruppen. Jag fortsatte ett tag med juniorlaget, men sedan började jag spela fotboll igen med Brynäs i dåvarande division 2 Norra och blev kvar i fyra säsonger. Jag kom dit året efter dom åkt ur allsvenskan och vi var nära att gå upp igen under ett par år.

***

1990 får Rune Pettersson plötsligt chansen att komma tillbaka till Brynäs. Föreningen annonserar efter en kanslichef, Rune söker jobbet – och får det. Under de senaste åren har han haft en liknande tjänst hos Svenska Bridgeförbundet, inget konstigt om man känner till att bridge varit hans favoritsysselsättning sedan han var 12.

– Det var min morfar som spelade och när det hölls en nybörjarkurs i Österfärnebo gick jag den och fastnade. Bridge är en utmaning mot det egna intellektet som är helt outstanding. Jag tror jag haft nytta av det lite överallt i livet – inte minst under tiden i Brynäs.

Jag hade absolut inget behov av att frottera mig med laget och hade som princip att hålla mig borta från omklädningsrummet

Rollen i Brynäs utvidgas snabbt till nånting mer. Rune blir sportchef innan ordet sportchef existerar inom svensk ishockey.

– När jag kom till Brynäs fanns en sportkommitté ledd av Anders Hedeborg, men efter två år gled de rollerna över på mig och Tord Lundström och när Tommy Sandlin kom tillbaka till klubben var det vi tre som skötte allt tillsammans. Det svåra med det jobbet, det var ju att åka ut och titta på matcher i lägre divisioner och sedan omsätta det man sett i hur det skulle kunna se ut i elitserien. På vårkanten när laget skulle byggas kunde en spelare vara i förstakedjan klockan åtta på kvällen, klockan tre på morgonen kunde han vara i fjärdekedjan. Då kom det fax från Sandlin, som hade suttit på natten och grubblat över hur laget skulle formeras.

– Jag hade ju en juristexamen i botten och vilket gjorde att det passade att jag tog hand om förhandlingar och kontraktsskrivningar. Jag upplevde också att jag hade väldigt god kontakt med en hel del av agenterna. Ibland höll dom spelare lite extra lång tid åt oss. Kanske fick de inga andra anbud, men... nä, känslan var att vi hade en bra personlig relation.

Jämfört med dagens sportchefer håller dock Rune Pettersson en låg profil.

– Jag hade absolut inget behov av att frottera mig med laget och hade som princip att hålla mig borta från omklädningsrummet. Visst tittade jag på träningar, det behövdes ju för att hålla koll, men jag var alltid noga med att behålla en viss distans till spelarna. Det kan vara svårt att sitta och förhandla kontrakt eller säga tack och hej till människor man kommit för nära. Jag ville inte hamna i de situationerna.

Obekväma beslut duckar han däremot inte för, och att låta Tommy Sandlin gå mitt i den där olycksaliga säsongen är ett sådant.

– Vi hade långa nattliga sittningar ibland, och inför det beslutet var en sådan gång. Det var ingen process som skedde plötsligt, det hade pågått ett tag. Redan innan säsongen startade fanns ett missnöje i spelartruppen. Vi hade snappat upp de signalerna och det behövdes en ny röst inför allsvenskan. Det handlade om att bryta ett mönster.

– Det var mycket som gick snett den säsongen och vi har pratat om det i efterhand, jag och Tord, om alla olika orsaker. En sak vi kommit fram till var att vi litade för mycket på gamla meriter. I SM-finalerna mot HV året innan hade tredjekedjespelare som Pöllä, P-J Johansson och Peter Gustafsson varit våra kanske bästa spelare och vi påverkades av det när vi byggde laget till säsongen efter. Vi trodde dom skulle lyfta sig ett snäpp till, men dom hade ju peakat för länge sedan. Det är ett vanligt misstag att göra, att låta det förflutna hänga kvar lite för länge.

I maj 1996 sätter sig Rune på planet till Wien.

– Det var där allt hände, säger han.

***

Medan Tre Kronor har en tung VM-turnering och till slut åker ur i kvartsfinalen mot USA gör Rune Pettersson sitt jobb kring middagsbord på restauranger och i korridorer i Wiener Stadthalle. Kontrakt förhandlas, papper skrivs på.

De två första spelarna som presenteras är den finska duon Teppo Kivelä och Mikko Luovi.

– Dom tog vi på ett tips från Curre Lindström, han var ju finsk förbundskapten då och hade sett dem i finska ligan. "Flygis" Sjöberg och "Lillis" Lövblom hade fått nys om det här och förmedlade det till mig, så jag ringde Curre och han sa "de här två ska ni ha, dom är bra!". Teppo hade gjort nån landskamp, inte Mikko – men båda hade de kvaliteterna vi sökte.

Kivelä är den kloke pålitlige centern, Luovi den lille irrationelle skridskoåkaren som klippt och skuren för att fylla luckan efter Ove Molin.

– Han sa inte så mycket i början minns jag, Mikko, men tinade upp mer och mer.

Luovi blir en trogen brynäsare och gör sju raka säsonger, samt en kortare comeback i klubben under säsongen 2004/05.

Tillsammans med Kivelä tillhör han nycklarna när Brynäs vinner SM-guldet 1999. Då är Jevgenij Davydov, Dimitrij Denisov och Igor Boldin redan borta – men de tre ryssarna som Rune Pettersson kontrakterar härnäst krattar manegen genom att vara allt det som ingen visste att de var när de under sommaren för första gången dyker upp i Gävle. Davydov och Boldin gör sin första Brynästräning genom att spela innebandy i det gamla Exercishuset vid regementet.

Redan året innan har Rune Pettersson haft långt gångna förhandlingar med tjeckerna Pavel Patera och Martin Prochazka, under en middag spikas de sista detaljerna, men i sista stund väljer de att stanna ett år till i Kladno.

I Wien spelar duon tillsammans med Otakar Vejvoda guldet till Tjeckien och ett penningstarkt AIK – med ekonomiskt stöd av nye ägaren och finske affärsmannen Hjallis Harkimo – värvar alla tre.

– Vi hade helt enkelt inte råd med dem längre och var tvingade att hitta något annat. Jag har inga siffror i huvudet, men jag tror inte de spelare vi värvade kostade så där jättemycket. Vi lurade er i pressen att vi tittade åt Nordamerika i varje fall har jag för mig.

På sätt och vis gjorde ju Rune det också, för Davydov var den med NHL-meriter från flera klubbar utan att ha kunnat ta det avgörande steget – och kanske mest känd för att ha startat ett jätteslagsmål mot Kanada under junior-VM 1987.

– Han var en spelare jag haft koll på länge och jag ringde upp general managern i Florida och hörde mig för om Davydovs status. Han sa "var bara noga med att skriva in i kontraktet att han inte får passera blå linjen i försvarszon, då blir det bra...".

Dimitrij Denisov har under senaste säsongen hamnat snett i schweiziska Ambri-Piotta, bara gjort sex matcher och konkurrerats ut av andra utländska spelare. Men Rune Pettersson minns hans tre säsonger dessförinnan då han öst in mål för Salavat Yulaev hemma i Ryssland.

– Jag läste alltid ett internationellt hockeymagasin som hade koll på ryska och tjeckiska ligan och var ganska säker på hans kapacitet också, det var ingen chansning. Sedan insåg vi att vi behövde någon mellan de där två också, med bra handleder. Och det enda vettiga som fanns ledigt på marknaden var Igor Boldin. Man visste ju att han spelat OS 1992 och varit ganska bra – men hur han såg ut 1996...det visste man inte.

Vi stod och såg hans första träning jag och Tord, och bara tittade på varandra: "Vafan är detta?"

Boldin har massor av fina säsonger i Spartak Moskva bakom sig och spelar som sagt både OS för OSS 1992 (gör två mål och passar till sex) och VM för Ryssland (gör tre mål och passar till ett) samma år – men råkar sedan ut för en allvarlig bilolycka och trasar sönder sitt knä.

Säsongen 1992/93 spelar han inte alls, gör sedan två bra år med HPK i Finland innan det blir varken hackat, malet eller särskilt många poäng i tre klubbar under en och samma säsong 1995/96.

Det spekuleras om vilken form han egentligen är i – och även om han under ett brottningspass bjudit på en baklängesvolt från stående position som visade att knät nog var okej verkar ryktena om föredetting inte vara helt gripna ur luften när han går på is med Brynäs.

– Vi stod och såg hans första träning jag och Tord, och bara tittade på varandra: "Vafan är detta?". Det var ju en äkta julgris som kom ut på isen, han kunde knappt ta sig fram, det var styrfart. Men... handlederna hade han kvar skulle det visa sig.

Boldin sätts i hårdträning, tappar en del av trivselvikten – och visar vad man kan åstadkomma med svensk hockeys genom tiderna tunnaste klubblad.

– Han var en ruggig passningsläggare.

Under sin enda säsong i Brynäs gör Boldin sex mål och spelar fram till 24, många av passningarna når Denisov – ofta i powerplay – som gör 26 mål och passar till 12.

Men ingen slår Davydov som med sitt galler för halva ansiktet, sin flängiga skridskoåkning och sina pricksäkra skott från alla håll och kanter blir publikens stora favorit. Han gör 30 mål, flest i elitserien, noteras för 18 målpass – varav en hel del är andrassists han tjatar till sig av domarna – och är, precis som Floridas general manager rekommenderat, sällan på egen planhalva.

Brynäs går inte till slutspel, men det är nära – och nedflyttning är aldrig aktuellt.

Uppdraget är utfört.

***

– Jag tror kanske inte folk riktigt förstår hur illa det var inför den där säsongen.

Rune Pettersson, 62, har just avslutat ännu en arbetsdag på juristbyrån i Uppsala och sitter på altanen hemma i Älvkarleby och ögnar igenom laguppställningen från 1996/97 i en gammal hockeybok.

– Vi satsade utländskt på ett sätt som Brynäs aldrig tidigare gjort. Och sedan kom resten av spelarna i stort sett från Team Gävle. Det var tur att vi hade dom då. Och att de spelarna också klev fram på det sätt dom gjorde.

Men det finns en del andra namn som Rune Pettersson också skrev kontrakt med då, som kom att betyda en hel del längre fram.

Backen Niclas Wallin från Boden var ett, Johan "Honken" Holmqvist ett annat.

– Med "Honken" blev det bråttom. Vi fick höra att han var nära att skriva med Djurgården och drog snabbt ned till Tierp med ett kontraktsförslag. Det var också en viktig signatur.

Och så vågade man satsa på Pär Djoos.

– Han hade haft det tufft både i Frölunda och Södertälje. Varit skadad. Vi testade hans knä hemma hos Glenn Hellström i Kungsgården, och det höll.

Davydov fortsatte att ringa mig flera gånger när han ville ha hjälp med olika saker

Operationen "Rädda Brynäs" blev det sista Rune Pettersson gjorde i klubben. Den första augusti 1996 börjar han ett nytt jobb som notarie på tingsrätten i Tierp.

– Det var nog många faktorer som spelade in när jag valde att lämna. Klubbens dåliga ekonomi kan ha varit en. Osäkerheten kring laget kan säkert ha varit en annan. När man såg Boldins första träning tänkte man kanske "bättre fly än illa fäkta", haha. Näe, det kan faktskt ha varit så att den här annonsen om jobbet i Tierp dök upp långt tidigare, under våren. Det kändes som det var dags att pröva dom vingarna.

– Men jag följde förstås hur det gick för laget under säsongen. Det blev ju lyckosamt till slut. Och Davydov fortsatte att ringa mig flera gånger när han ville ha hjälp med olika saker, En gång vill jag minnas att han hade problem med handskarna, han fick inte spela i de handskar han ville och bad mig prata med Johan Sares som var materialare. Och jag förmedlade nog budskapet, det gjorde jag.

Kan du känna dig stolt över det du gjorde för Brynäs den där säsongen?

– Nja... Det är väl inte så att jag går och tänker på det på det viset, det funkar ju inte så – men när man blir påmind så här, och börjar tänka tillbaka, så är det så klart så att värvningarna vi gjorde då hade stor betydelse för Brynäs framtid. Att dom blev lyckade avgjorde mycket.

– Men det jag är mest nöjd med, faktiskt, är att jag förhandlade upp Tommy Melkerssons lön betydligt mer än jag hade behövt de sista säsongerna han spelade. Han fick några tusenlappar mer än han kanske borde ha fått. Det var möjligen inte befogat, men en sån spelare som alltid varit klubben trogen och som, på den tiden, inte hade något annat alternativ och nån annanstans att ta vägen – han var värd det.

Följer du fortfarande Brynäs?

– Ja, mest genom att se matcherna på tv. Jag tycker den kommande säsongen ser intressant ut, med alla de nya. Men jag är lite orolig över backsidan. Tittar man på de senaste årens slutspel blir det tydligt vad som fungerar numera, stora kraftfulla backar som ändå är rörliga. Och jag undrar om de kvaliteterna verkligen finns i truppen, även om Elias Fälth är en duktig spelare. Och jag är inte så säker på att Gunderson blir den frälsare alla hoppas på.

Saknar du jobbet i Brynäs nåt?

– Jo, jag saknar pulsen på våren då när man bygger ett lag. Diskussionerna kring spelarna och deras egenskaper.

Om du skulle få chansen att bli sportchef i Brynäs igen, skulle du ta den då?

– Jag tror i och för sig inte att jag är aktuell. Men... jo, det skulle jag kunna tänka mig.

(Denna text är tidigare publicerad i vår Hockeybilaga inför säsongen 2016/17)

FAKTA/Så gick det sedan för spelarna som Rune värvade1996/97

Jevgenij Davydov (29 år då, 48 år nu)

Gjorde även en andra säsong i Brynäs, men det gick aningen trögare utan de ryska komipsarna. En räddningsaktion från supportrarna höll honom kvar i laget. Lämnade sedan för Ak Bars Kazan där det bara blev 14 matcher innan han flyttade till Schweiz där han plockade massor av poäng under två och en halv säsong. Gjorde 40 matcher för Berlin 2001/02 innan han gjorde några strömatcher för i tur och ordning Kärpät, Krylia Sovietov Moskva och Milano innan han överraskande dök upp i Olofström i hockeyettan 2003. Där blev det tolv matcher (3+3) innan han avrundade karriären i ryska division 3 medd Velkom Moskva och sista säsongen 2004/05 med Titan Klin.

Dimitrij Denisov (26 år då, 46 år nu)

Värvades efter succésäsongen i Brynäs av tjeckiska HC Litvinov, men där blev det bara nio mål på 42 matcher. Faktum är att Denisov aldrig riktigt nådde samma höjder igen. Spelade resten av sin karriär hemma i Ryssland i flera klubbar i första-, andra- och tredjeligan med start 1998/99 i moderklubben Salavat Yulaev Ufa. Avslutade karriären i Toros Neftekamsk i andraligan 2007/08.

Igor Boldin (32 år då, 52 år nu)

Gick till Spartak Moskva där han fortsatte slå ganska många framgångsrika passningar under fem raka säsonger innan han avrundade med ett år i andraligan med THK Tver 2002/03.

Teppo Kivelä (29 år då, 49 år nu)

Stannade tre säsonger i Brynäs, guldsäsongen 98/99 blev den sista. Hade sedan två bra år i först Milano (i franska ligan) och sedan i danska Herning, där han under sin första säsong vann assistligan men den under den andra 2001/02 bara spelade åtta matcher. Det blev hans sista säsong som aktiv innan han 2003 drog igång en tränarkarriär som juniortränare i sin tidigare finska klubb HPK. Tränarkarriären fortsatte sedan i Italien där han både varit juniorcoach, assisterande och headcoach i Pustertal/Val Pusteria. Ersatte Joe West som huvudtränare i italienska Neumarkt/Egna i sydtyrolen under säsongen 2012/13, fortsatte sedan efter ett års uppehåll som hjälptränare i österrikiska Graz 99ers under förra säsongen. Kommande säsong kommer Kivelä att jobba som assisterande tränare i italienska landslaget.

Mikko Luovi (23 år då, 43 år nu)

Lämnade Brynäs 2003 för Lukko Rauma men kom tillbaka för 16 matcher under 2004/05 innan han återigen flyttade hem till Finland. Efter en kort sejour i Ilves, klubben där han en gång fick sitt genombrott, blev det Lukko igen innan han gjorde 24 matcher för schweiziska Lausanne – allt under en och samma säsong 2005/06. Avslutade karriären i Herning i Danmark 2006/07. Tog 2011/12 över Teppo Kiveläs roll som juniortränare i Pustertal/Val Pusteria och blev också hjälptränare åt Kivelä i A-laget under en del av säsongen. Har sedan fortsatt sin tränarkarriär i Lukko Rauma där han kommande säsong blir hjälptränare i juniorlaget.