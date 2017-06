Förre Brynäscentern slutar – bara 30 år gammal

Alexander Sundström har gått hela vägen upp genom Björklövens organisation under sin karriär, men start i de allra yngsta lagen innan han via juniorlaget slog sig in i A-laget och fick känna på hetluften redan under säsongen 2004–05.

2007 valde han att flytta till Gävle och Brynäs.

Där blev han blev kvar i fyra säsonger och gjorde 188 matcher i SHL för klubben och ytterligare 14 slutspelsmatcher. Totalt noterades han för 212 matcher och 34 poäng för klubben innan han flyttade vidare

Efter att Björklöven degraderats från Hockeyallsvenskan vände Sundström hem och med 16 poäng på 15 matcher i Hockeyettan var han med om att skjuta upp klubben till allsvenskan igen med fem mål i kvalserien.

En sejour i allsvenskan och sedan två och ett halvt år i Danmark senare kom Sundström hem igen under slutet av förra säsongen.

Nu står det klart att han lägger skridskorna på hyllan för att istället bli tränare för Björklövens J20-lag.

– Det är en stor ära att få jobba vidare i Björklöven. Jag är stolt över att de tror på mig som människa och på den hockeykompetens jag har och att de vill ha med mig på resan som vi gör, säger Alexander Sundström.

Klubben är nöjda över att han väljer att stanna kvar inom organisationen.

– Alexander har en bred hockeyerfarenhet och vet vad som krävs. Han har ett grymt driv och en stark vilja att utvecklas och det är precis den typ av egenskaper som vi vill satsa vidare på, säger Björklöven VD, Joakim Gustafsson.