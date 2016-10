Guldåldern – då vann Brynäs och Leksand alla SM-gulden

Under åren 1966 till 1977 dominerade Brynäs IF och Leksands IF svensk hockey totalt och lade beslag på samtliga tolv SM-guld.

Brynäs tog åtta och Leksand fyra.

Brynäs har dessutom vunnit SM-guld 1964, 1980, 1993, 1999 och 2012.

Här har ni guldåldern i sammandrag.

Brynäs vann sitt andra guld (det första togs 1964) med Frölunda som silverlag. Detta efter en ren final, när slutspelet genomfördes via play off.

Brynäs vann lätt den första finalen med 4–1, och hade 5–4 med tre minuter kvar i bortamatchen – men Frölunda vände till 6–5 och tvingade fram en avgörande match.

Där var Brynäs dock helt överlägset, och körde över Frölunda med 7–1.

Supportrarna i Gävle fick dock inte se någon hockey på hemmaplan när det drog ihop sig för semifinaler och final. Det var för kallt för spel på Isstadion, så Brynäs spelade sina hemmamatcher i Västerås och Stockholm.

Brynäs och Leksand möttes bara i semifinalen, där Brynäs vann på Johanneshov med 8–3, och i returen i Leksand med 3–1 inför 10 535 åskådare.

Nu försvarade Brynäs för första gången ett SM-guld, och det efter finalsegrar i båda matcherna mot Frölunda.

I seriespelet var Brynäs tvåa i div 1 södra, där Södertälje vann.

Men sedan hade Brynäs lämnat förlustmatcherna, det var fem totalt, bakom sig. Umeå och Modo besegrades i två raka – och svårare var det inte i finalspelet.

8–4 hemma på Isstadion efter en explosion med 5–0 i den andra perioden, och sedan säkrades guldet med hela 6–1 i Göteborg – efter 3–0 i den andra perioden.

Brynäs och Leksand möttes inte alls den här säsongen, eftersom Leksand höll till i den norra divisionen där man blev fyra, och sedan förlorade mot Södertälje i kvartsfinalen.

Brynäs tredje raka guld kom efter en ny serieomläggning när hockeyn gick ifrån play off-spelet igen.

Brynäs vann först div 1 södra, och fortsatte med att gå igenom SM-serien obesegrat.

De tuffaste matcherna i SM-serien hade Brynäs mot ettan och tvåan i div 1 norra. Blivande silverlaget AIK besegrades med endast 2–1 på bortaplan i premiäromgången, och mot Leksand fick Brynäs nöja sig med 3–3, även det på bortaplan och efter Brynäskvittering i sista perioden.

Brynäs hade ett publiksnitt på 7 666 åskådare på sina hemmamatcher, som nu spelades i nybyggda Gavlerinken där guldet firades i den sista omgången. Guldet säkrades dock på dalais, efter 8–0 mot Mora i den näst sista omgången. Leksand blev sexa i SM-serien.

Leksand tog sitt första guld efter rejäl dramatik i slutomgången. Brynäs ångade egentligen på mot ett fjärde raka mästerskap efter att bara ha tappat en poäng på de fyra första matcherna i SM-serien – och dessutom ha spelat ut Leksand och vunnit med 6–1 hemma.

I SM-seriens femte match skrällde Västerås och slog Brynäs på hemmais med 3–2 och serien öppnade upp sig. Inför sista omgången hade Brynäs 9 poäng, Leksand 9 poäng och Frölunda 7.

I Frölundaborg, i en dramatisk match, vann Frölunda med 6–4 – men passerade ändå inte Brynäs på grund av målskillnaden.

Men från högtalarna kom beskedet. Leksand hade fixat den där poängen som behövdes, 1–1 mot Modo, för att smita förbi och ta guldet. Trots den där 1–6-smällen alltså.

Brynäs stod i särklass, och vann division 1 norra tre poäng före Modo – och sedan SM-serien med sex poäng före Frölunda.

För andra säsongen i rad vann Brynäs a-l-l-a hemmamatcherna. 14 stycken, med målskillnaden 102–24, bara i SM-serien var målskillnaden 47–8 (!).

Guldet var Tommy Sandlins första, och även för veteranen Bertil ”Masen” Karlsson som säsongen tidigare hade kommit från Strömsbro för att få vinna ett SM-guld.

De två mötena med regerande mästarna Leksand, som blev fyra till slut, innebar två segrar. 4–0 hemma i inledningen av SM-serien – och 4–1 på bortaplan. Just där, på Leksands isstadion, säkrades guldet i den näst sista omgången när Brynäs ryckte till en ointaglig ledning.

Behövde Brynäs någon typ av extra tändning för att komma igång kom den i första matchen. Då ledde Brynäs mot Södertälje i Gavlerinken – men förlorade med 5–6. Det innebar att Brynäs svit på 41 raka segermatcher på hemmais sprack.

Istället började en ny svit, av guld. Brynäs försvarade mästerskapet från säsongen före, och vann nu sitt sjätte SM-guld på åtta säsonger. Brynäs spelade under säsongen 22 raka segermatcher, vann div 1 norra överlägset – och vann guldet fyra poäng före Leksand. I SM-serien vann Brynäs med 6–5 borta mot Leksand, men förlorade hemma med 3–7 fem omgångar från slutet.

Men Brynäs säkrade faktiskt guldet redan i den tolfte omgången – alltså med två matcher kvar.

Håkan Wickberg fick Guldpucken som förste Brynässpelare.

Brynäs vann i stort sett allting. Först division 1 norra efter att bara ha tappat en enda poäng. Och sedan SM-serien med fem poängs marginal före Leksand, när man bara förlorade en match och spelade två oavgjorda.

Några veteraner hade slutat, Lars-Åke Sivertsson, ”Tigern” Johansson och Lasse Bylund, men Brynäs spelade inte bara bäst utan rekryterade också smartast. Årets fynd i svensk hockey var backen Jan-Erik Silfverberg från Hofors.

Brynäs liknades på svensk is med det oövervinnerliga sovjetiska landslaget, under en säsong där Håkan Wickberg vann den totala poängligan.

Duellen med Leksand, den blivande tvåan, avgjordes när serien vände i början av mars. Brynäs vann först borta med 4–2, och slog sedan till med 9–2 på hemmais.

Det blev guldjubel i Gavlerinken – men det var Leksand som fick jubla efter seger mot Brynäs och klubbens andra SM-guld.

Brynäs svepte hem norra division ett i överlägsen stil, och inledde SM-serien med 4–3 borta mot Leksand och 5–1 hemma mot Djurgården. Men sedan började det kärva för det stjärnspäckade laget.

I den tredje omgången föll Brynäs mot Hans ”Virus” Lindbergs nya lag, AIK, och vann faktiskt inte en enda hemmamatch efter det.

Istället blev man direkt inblandade i guldstriden mellan Leksand och Södertälje.

Södertälje hade guldet inom räckhåll, men i Gavlerinken gjorde Dan Söderström 5–4 för Leksand, och Leksand kunde guldjubla i Gävle för första gången. Brynäs fick nöja sig med den mycket blygsamma fjärdeplatsen.

Leksand försvarade guldet, och Brynäs blev bara femma.

Det som var Leksands största säsong under den här tidsepoken var också Brynäs svagaste. Visserligen blev det serieseger i division 1 norra, men sedan inledde Brynäs SM-serien med två förluster och en oavgjord match och kom aldrig igång efter det.

Leksand vann till och med alla tre matcherna lagen emellan, efter 6–2 i Gavlerinken i inledningen, 4–2 hemma precis när Brynäs höll på att vakna till i mitten av serien – och sedan 9–6 i Gavlerinken. Det lade grunden till en överlägsen serieseger, med sex poäng, i en SM-serie som spelades över 21 omgångar.

Femteplatsen var Brynäs sämsta placering på elva år, och under säsongen avled dessutom klubbens ordförande och byggmästare Thure Wickberg.

Den sista säsongen före elitserien, och därmed en maraton-allsvenska med 16 lag när man skulle lägga grunden för det nya seriesystemet.

Säsongen kröntes med en dramatisk finalserie mellan Brynäs och Leksand.Leksand vann först borta mot Brynäs i den första finalmatchen med 3–2, men Brynäs kom tillbaka med 7–6 i Leksand.

Den tredje och avgörande finalmatchen spelades i Scandinavium och gick till förlängning – efter att Stefan ”Lill-Prosten” Karlssons 3–2-mål i tredje perioden felaktigt dömts bort.

Efter stora Brynäsprotester fortsatte matchen, och i sudden death avgjorde istället Roland Eriksson efter 3.49 och ordnade Leksands fjärde SM-guld genom tiderna. Det senaste.

Brynäs vann både den första elitserien med tio lag – och tog SM-guldet i det efterföljande slutspelet.

Rivaliteten mellan Brynäs och Leksand spetsades till med den så kallade avlyssningsskandalen, när Dan Söderström på Expressens idé bar en dold mikrofon under en match i Gavlerinken.

Brynäs vann dock den matchen med 7–3, och gav senare igen ytterligare genom att först vinna med 10–5 i Leksand och sedan med grymma 10–1 i Gavlerinken.

I SM-finalen mot Färjestad blev det först enkla 6–1 borta för Brynäs, men dramatiskt i nästa match. Brynäs låg under med 2–4, vände till 5–4 – men Färjestad kvitterade före full tid. 16 minuter och 24 sekunder in på förlängningen avgjorde värmlänningen Stefan Canderyd för Brynäs. Leksand tog bronset.

Ny seger i elitserien för Brynäs. Ny final mot Färjestad. Nytt SM-guld. Brynäs nionde – och även Tord Lundströms nionde.

Under sin sista säsong i Brynäs, det var Modo nästa, hade Tommy Sandlin att handskas med en artist som Lars-Gunnar ”Krobbe” Lundberg.

Den första SM-finalen spelades i Scandinavium, eftersom det var curling-VM i Karlstad, och Brynäs vann enkelt med 6–2.

I den matchen var ”Krobbe” Lundberg oinspirerad och var på väg att petas av Sandlin inför hemmamatchen – men slog där till med tre mål och ett målpass under 16 minuter när Brynäs dundrade hem guldet med 9–3.

Mötena med Leksand gav poäng varje gång. 4–4 borta, 6–1 och 13–5 hemma – den största målfesten mellan lagen – och 6–3 borta. Leksand tog bronset igen.