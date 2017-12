Hockeypuls SHL #9: Profilernas återkomst, Djurgårdens fortsatta succé och höstens drömfemma – de har varit bäst

Hockeypuls SHL är tillbaka!

Den här veckan diskuterar vi Per Ledins och Jimmie Ericssons återkomster till ligan. Kan de höja Karlskrona, respektive Skellefteå?

Vi tar en titt på tabellen och snöar in lite extra på Djurgården. Kan de till och med utmana om SM-guldet?

Dessutom tar experten David Hellsing ut sin drömfemma för säsongen så här långt.

Och som vanligt hyllar vi och sågar via veckans flippmacka & puckout.