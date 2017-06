Jesper Boqvist, som spelat i Brynäs den senaste säsongen och under några matcher utlånad till Timrå IK i Hockeyallsvenskan, blev under lördagen draftad av New Jersey Devils.

18-åringen valdes i den andra rundan som nummer 36, och fick ta på sig Jerseys tröja och träffa representanter från klubben.

Han blev den femte svensken att draftas totalt i årets draft, och den första svensken i andra rundan.