Live: Uppesittarkväll inför SHL-starten – allt om den klassiska duellen mellan Leksand och Brynäs

SHL-säsongen har redan smygstartat med tre matcher under den gångna helgen. Under veckan kommer Brynäs IF och Leksands IF att spela sina premiärmatcher och 13 oktober är det dags för det första mötet mellan lagen för säsongen.

Under vår livesända uppesittarkväll, som startar 19.00 på tisdagskvällen, kommer vi att gå igenom läget i lagen, leverera tabelltips och förutspå säsongen. Interpool i Gävle och O'Learys i Borlänge kommer att gästas av både experter och spelare från båda lagen under en tre timmar lång direktsändning.

Under sändningen kommer du att kunna ställa dina frågor till våra experter och gästerna genom direktrapporteringen här: