Matchguiden: Brynäs byter målvakt igen mot Växjö

Vida Arena, 16.00

Brynäslaget

Målvakter: David Rautio (Felix Sandström).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kihlström – Jörgen Sundqvist, Mark Zanetti.

Förstakedjan: Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson.

Andrakedjan: Tomas Zaborsky, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Daniel Mannberg.

Extraback: Johannes Kinnvall.

Extraforward: Sebastian Enterfeldt.:

Saknas i Brynäs

Elias Fälth (muskelskada), Lucas Carlsson (fot), Markus Ersson (sjuk), Gustaf Thorell.

Notera att ...

...Marcus Ersson är sjuk och kommer inte till spel. Han ersätts som sjundeback av juniorkollegan Johannes Kinnvall.

...Brynäs byter målvakt igen. Nu står David Rautio. Hittills har målvakterna stått varannan match.

...fjolårets skyttekung i hela SHL Nick Johnson jagar sitt första mål för säsongen. Kanske kan det komma mot hans gamla lag – han vann ju SM-guld med Växjö för två säsonger sedan.

...några nollor sprack i alla fall mot Leksand. Pathrik Westerholm gjorde sitt första mål och både Simon Bertilsson och Tomas Zaborsky sina första poäng för säsongen.

...Adam Brodecki som lämnade Brynäs efter förra säsongen nu spelar med Växjö. Hittills har han gjort 1+0 på sju spelade matcher.

Tränarsnack

Tommy Sjödin, Brynäs IF: "Vi åkte buss ner till Växjö redan på fredagen och sedan värmning på matchdagen. Ett perfekt upplägg. Skönt att det match redan klockan 16 så vi kan åka direkt hem efteråt. Vi är ute efter revansch efter den mindre goda insatsen mot Leksand."

Så följer du matchen

C More Live, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Lördagens matcher

Djurgården–Örebro

Växjö– Brynäs

Rögle–HV 71

Frölunda–Linköping

Luleå–Färjestad

Karlskrona–Skellefteå

Nästa omgång, tisdag: Luleå–Malmö, Leksand–Skellefteå, Örebro–Frölunda, Brynäs–Rögle, HV 71–Karlskrona. Onsdag: Färjestad–Djurgården, Linköping–Växjö.