Nedsläpp: Brynäs byter målvakt i kvällens bortamatch mot Malmö

Brynäslaget

Målvakter: David Rautio (Felix Sandström).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kilström – Marc Zanetti, Lucas Carlsson.

Förstakedjan: Daniel Paille, Linus Ölund, Nick Johnson.

Andrakedjan: Daniel Mannberg, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Gustaf Thorell.

Extraback: Elias Fälth.

Extraforward: Erik Broman.

Saknas i Brynäs

Jonathan Granström, Jörgen Sundqvist, Tomas Zaborsky, Sebastian Enterfeldt.

Notera att...

... Brynäs gör en förändring jämfört med matchen mot Örebro – man byter målvakt. Rautio står mot Malmö.

... Brynäs flyger till Kastrup i Köpenhamn vid lunchtid och tar bussen över sundet till Malmö. Laget stannar sedan kvar i Skåne fram till lördag då man möter Rögle i Ängelholm.

... matchen är ett riktigt toppmöte. Både Malmö och finns topp 4 i tabellen.

... lagen har mötts en gång tidigare i höst, i Gavlerinken för en månad sedan, då Malmö vände Brynäs 3–2-ledning till seger med 5–3.

... Både Malmö och Brynäs kryssade senast, Malmö kvitterade till 1–1 mot Frölunda i torsdags med 0,5 sekunder kvar av matchen, men föll sedan i straffläggningen.

... Brynäs är seriens målgladaste lag. 64 mål framåt är tre fler än Frölundas 61. Malmö har gjort 52 mål.

Tränarsnack

Thomas Berglund, Brynäs:

– Vi är inte hundraprocentigt nöjda med prestationen mot Örebro, vi var inte riktigt på hugget. Men starkt dock att lyckas ta poäng.

– Malmö först ut, dom har gjort en bra säsongsstart, kanske tappat lite i poängproduktionen senaste tiden. Men de har tajtat till bakåt och släpper in lite mål. Vi ska försöka ta hand om vårat spel och totalt sett göra en bättre prestation än senast, det är nummer ett för oss.

– Vi har tagit ett steg noggranhetsmässigt sedan vi mötte Malmö hemma. Vi är solidare i vårt spel och släpper inte till lika många överlägen emot oss.

Så följer du matchen

C More Sport, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Kvällens matcher

Malmö–Brynäs, Örebro–Färjestad, Skellefteå–Leksand, Växjö–Linköping, Rögle–Frölunda. I morgon: Luleå–HV71, Karlskrona–Djurgården.

