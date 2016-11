Nedsläpp: Brynäs drar ut på turné – höstens succélag Karlskrona väntar i kväll

Brynäslaget

Målvakter: Felix Sandström (David Rautio).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kilström – Marc Zanetti, Lucas Carlsson.

Förstakedjan: Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson.

Andrakedjan: Daniel Mannberg, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Gustaf Thorell.

Extraback: Elias Fälth.

Extraforward: Linus Ölund.

Saknas i Brynäs

Jörgen Sundqvist, Tomas Zaborsky, Sebastian Enterfeldt.

Notera att...

... Karlskrona vann lagens tidigare möte i Blekinge i höst med 4–2.

... Brynäs flyger ned till Karlskrona vid lunchtid, men Brynäsbussen åkte ned med all utrustning redan på måndagen.

... detta på grund av av Brynäs kör en liten turné med match i Linköping på torsdag på vägen hem dit man tar bussen.

... sedan möts Brynäs och Linköping igen på fredag kväll i Gavlerinken.

... Brynäs åker ut på turnén med samma trupp som besegrade Djurgården i lördags.

... det enda frågetecknet i ovan nämnda lag är Nick Johnson som haft en krånglande mage och inte tränade på måndagen. Han var osäker på spel in i det sista i lördags.

... Karlskrona tappade serieledningen i lördags till Frölunda, när göteborgarna vann med 3–0.

... Karlskrona har inte gjort mål på två raka matcher, 0–0 (förlust på straffar) mot Örebro i torsdags och 0–3 mot Frölunda i lördags.

Tränarsnack

Tommy Sjödin, Brynäs:

– Det ska bli en trevlig resa, och vi ska gå ut med samma energi som i de senaste matcherna och spela vårt spel. Nick Johnson har packat trunken och det är meningen att han ska åka med. Vi har inte bestämt vem som ska stå i mål, annars blir det samma lag som sist.

Spelarsnack

Oskar Lindblom, tvåa i SHL:s poängliga:

– Det jag tycker att vi är riktigt bra på är att vi kan vinna matcher i den tredje perioden som mot Leksand och senast mot Djurgården. Vi är så vältränade att vi kan göra det och att vi klarar av att spela i 60 minuter. Får vi ledningen i matcherna är vi väldigt svåra att slå.

Så följer du matchen

C More Live 4, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Kvällens matcher

Karlskrona–Brynäs, Luleå–Växjö, Djurgården–Skellefteå, HV71–Färjestad, Frölunda–Örebro, Linköping–Leksand.

