Nedsläpp: Bulan om ändringarna: "Vem som lyfter vem spelar ingen roll"

Nedsläpp

SHL, omgång 5.

Brynäs–Luleå, Gavlerinken, 19.00

LIVERAPPORTEN: Följ vår rapportering från matchen här

Brynäslaget

Målvakter: Felix Sandström (David Rautio).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kihlström – Jörgen Sundqvist, Lucas Carlsson.

Förstakedjan: Tomas Zaborsky, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Andrakedjan: Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Gustaf Thorell.

Extraback: Marc Zanetti.

Extraforward: Sebastian Enterfeldt.:

Saknas i Brynäs

Elias Fälth (muskelskada), Daniel Mannberg.

Notera att ...

...Lucas Carlsson spelar igen efter sin fotskada (ej knä alltså).

...Brynäs vaskar om i kedjorna, i förstakedjan kommer tvillingarna Westerholm att spela tillsammans med Tomas Zaborsky.

Tränarsnack

Thomas Berglund, Brynäs IF: "De förändringar vi gör tror vi är bra för laget. Vem som lyfter vem spelar ingen roll, huvudsaken helheten blir bra. Vi tror det kommer bli en positiv effekt. Vi kan ta tag i matchen på ett bättre sätt än vi gjorde senast, vi kan ha lite mer drag i oss tycker jag. Powerplay blir viktigt, vi var bra mot Linköping men fick inte utdelning på chanserna."

Så följer du matchen

C More Live, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.