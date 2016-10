Nedsläpp: "Går man bara på 90 procent mot ett sämre lag på papperet förlorar man"

MISSA INTE: I dag, torsdag 11:00: Följ lagens uppladdning inför derbyt – intervjuer med spelare och ledare

Brynäslaget

Målvakter: Felix Sandström (David Rautio).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kihlström – Jörgen Sundqvist, Marc Zanetti.

Förstakedjan: Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson.

Andrakedjan: Tomas Zaborsky, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Daniel Mannberg.

Extraback: Marcus Ersson.

Extraforward: Sebastian Enterfeldt.

Saknas i Brynäs

Elias Fälth (muskelskada), Lucas Carlsson (fotskada), Gustaf Thorell (står över)

Notera att ...

... Det bara fanns ett mindre antal biljtter kvar till matchen på onsdagen

...Lucas Carlsson inte kan spela.

... Trots att David Rautio har fina 94,19 i räddningsprocent får han troligen kliva åt sidan för Felix Sandström som har 89.06. Brynäs målvakter har spelat varannan match så här långt, vilket talar för Sandström.

... Jörgen Sundqvist är spelklar, han vilade senast mot Skellefteå.

... Brynäs slog Leksand med 5–0 på föräsongen i Hudiksvall.

... senast Leksand var i SHL, för två år sedan, var Brynäs bästa målskyttar mot Leksand Oskar Lindblom, Pathrik Westerhol och Anton Rödin med tre mål vardera.

Tränarsnack

Thomas Berglund, Brynäs IF: "Jag tror att alla vill visa sig från sin bästa sida så det är inga problem med att Leksand inte vunnit än. Går man på 90 procent när man spelar mot ett lag som är sämre på papperet förlorar man matchen, så jämnt är det. Vi slog dem med 5–0 på försäsongen, men vi gjorde en bra match då och Leksand hade inte sina bästa förutsättningar, så vi är beredda på en hård match"

Så följer du matchen

Live-tv på gd.se och arbetarbladet.se från värmningen kl 11.00. Och uppsnack från Gavlerinken kl 18.00.

Match sänds på C More Sport och Tv12 och vi har matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Kvällens matcher

Brynäs–Leksand

Skellefteå–Färjestad

HV71–Örebro

Linköping–Malmö

Djurgården–Luleå

Frölunda–Rögle

Tabellen

Se resultatbörsen