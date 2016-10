Nedsläpp: Kan Brynäs bryta Färjestads segerrad?

Löfbergs Arena, 19.00

Brynäslaget

Målvakter: Felix Sandström (David Rautio).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kilström – Marc Zanetti, Lucas Carlsson.

Förstakedjan: Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson.

Andrakedjan: Tomas Zaborsky, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Gustaf Thorell.

Extraback: Marcus Ersson.

Extraforward: Jesper Boqvist eller Linus Ölund.

Saknas i Brynäs

Jörgen Sundqvist, Elias Fälth, Daniel Mannberg, Sebastian Enterfeldt

Notera att ...

... Brynäs kommer att spela i svarta sorgeband till minne av Wille Löfqvist i kväll.

... tre matcher återstår innan uppehållet. För Brynäs väntar dubbelmöte med HV71, hemma på torsdag och borta på lördag, efter kvällens match mot Färjestad.

... Elias Fälth närmar sig träning med laget.

... Johannes Kinnvall var med på träningen som åttonde back.

... Färjestad är formstarka och har sex raka segrar, varav två på övertid.

Tränarsnack

Thomas Berglund, Brynäs IF: "Ska bli intressant match, vi gör mycket bra mot Malmö. Jag tycker att förstaperioden är vår bästa i år, men vi tappar en del i vårt omdöme i ivern att gå framåt. Jag vill avvakta till matchdagen innan jag meddelar laget, vi får se om det blir någon ändring".

Så följer du matchen

C More Live 3, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Kvällens matcher

Färjestad–Brynäs

Växjö–Djurgården

Luleå–Karlskrona

HV71–Leksand

Frölunda–Malmö

Linköping–Örebro

Tabellen

Aktuell tabell här

Nästa omgång, Torsdag: Brynäs–HV71, Skellefteå–Linköping, Djurgården–Rögle, Örebro–Luleå, Malmö–Växjö, Karlskrona–Frölunda.