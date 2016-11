Nedsläpp, Rögle–Brynäs: "Vi måste komma upp i normal nivå igen"

Brynäslaget

Målvakter: Felix Sandström (David Rautio).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kilström – Marc Zanetti, Lucas Carlsson.

Förstakedjan: Daniel Paille, Linus Ölund, Nick Johnson.

Andrakedjan: Jacob Blomqvist, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Gustaf Thorell, Daniel Mannberg

Extraback: Elias Fälth.

Extraforward: Erik Broman.

Saknas i Brynäs

Jonathan Granström, Jörgen Sundqvist, Tomas Zaborsky, Sebastian Enterfeldt.

Notera att...

... Sebastian Wännström toppar poängligan i Rögle, han har gjort 18 poäng (9+9) på 20 matcher.

... Daniel Widing är het i Brynästäta Rögle, fyra mål på fem matcher nu. Förutom Widing och Wännström hittar vi även tidigare brynäsare i form av Ludvig Rensfeldt och Oscar Dansk i Rögle.

... David Rautio stod på huvudet och gjorde en riktigt vass insats i målet mot Malmö. Brynäs har inte bestämt vem som står mot Rögle. I övrigt är laget detsamma.

Tränarsnack

Tommy Sjödin, Brynäs: "Vi gör ett bra jobb i grundspelet utan puck samt har ett grymt målvaktsspel i David Rautio som gör att vi har en chans att vinna matchen mot Malmö men det finns mycket mer att önska i vårt offensiva passningsspel och puckbeslut. Vi är inte nöjda med det och vi känner att det är något vi verkligen måste komma upp till normal nivå igen mot Rögle".

Så följer du matchen

C More Live 2, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Dagens matcher

Rögle–Brynäs (16.00), Färjestad–Växjö, Skellefteå–Örebro, Linköping–Frölunda, HV71–Luleå (18.30)

