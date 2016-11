Nedsläpp: Salmela debuterar i Linköping – mot Brynäs

Brynäslaget

Målvakter: Felix Sandström (David Rautio).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kilström – Marc Zanetti, Lucas Carlsson.

Förstakedjan: Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson.

Andrakedjan: Daniel Mannberg, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Gustaf Thorell.

Extraback: Elias Fälth.

Extraforward: Linus Ölund.

Saknas i Brynäs

Jörgen Sundqvist, Tomas Zaborsky, Sebastian Enterfeldt.

Notera att...

... Brynäs och Linköping möts igen redan i fredagens match i Gavlerinken.

... Brynäs har tre raka trepoängare efter segrar mot Leksand, Djurgården och Karlskrona.

... det finns bara ett lag som byter målvakt oftare än Brynäs och det är just Linköping där Jacob Johansson stått nio matcher och Marcus Högberg åtta.

... hockeyvagabonden Anssi Salmela debuterar i LHC-tröjan. Fjolårets Brynässpelare är nu inne på sin femte SHL-klubb.

... lagen har mötts en gång tidigare under säsongen, då vann Linköping i Gavlerinken med 2–1.

Tränarsnack

Thomas Berglund, Brynäs: "Vi har bara släppt in två mål på de tre senaste matcherna och det beror på att vi jobbar hårt tillsammans i det defensiva spelet. Sen tycker jag att båda våra målvakter höjt sig ett snäpp efter uppehållet."

Så följer du matchen

C More Live 4, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Kvällens matcher

Linköping–Brynäs, Skellefteå–HV 71, Växjö–Malmö, Rögle–Luleå, Örebro–Djurgården, Färjestad–Frölunda, Örebro–Djurgården

