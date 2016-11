Nedsläpp: Storpublik väntas till Gavlerinken i kväll

Brynäslaget

Målvakter: Felix Sandström (David Rautio).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kilström – Marc Zanetti, Lucas Carlsson.

Förstakedjan: Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson.

Andrakedjan: Daniel Mannberg, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Gustaf Thorell.

Extraback: Elias Fälth.

Extraforward: Linus Ölund.

Saknas i Brynäs

Jörgen Sundqvist, Tomas Zaborsky, Sebastian Enterfledt.

Notera att...

... det förväntas bli över 7 000 i Gavlerinken i kväll.

... Brynäs byter målvakt, Rautio ut – Sandström in.

.... Ryan Gunderson saknades på fredagens träning, men kommer till spel enligt tränaren Thomas Berglund.

... det är första seriematchen mot Djurgården i höst, men lagen möttes i två träningsmatcher, bägge var oavgjorda vid full tid.

Tränarsnack

Thomas "Bulan" Berglund, Brynäs:

– Det var kanske inte klockrent mot Leksand men första och tredje perioden var bra. Vi måste upp på en högre nivå och ta hand om våran prestation oavsett om det är noll eller åttatusen i publiken, det måste vi kunna hantera.

– Ibland låser det sig när man vill mycket, men det ska inte vara en belastning att det är mycket folk utan det ska vara tvärtom och det ska vara roligt och det tycker vi när många är här.

– Vi måste vara noggranna i försvarsspelet och av det får man ett bra anfallsspel, inte ligga och chansa och inte "spekulera" offensivt. Vi har många skickliga spelare framåt men det duger inte att tulla på defensiven då och då.

Så följer du matchen

C More Live 2, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Kvällens matcher

Leksand–Luleå, Färjestad–Malmö, Karlskrona–Frölunda, Skellefteå–Rögle, Örebro–Linköping, Brynäs–Djurgården (18.30), Växjö–HV 71.

Tabell, klicka här för aktuell tabell