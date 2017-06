Sista värvningen presenterad – Aaron Palushaj blev Brynäs "Mr X"

MISSA INTE: Allt om Brynäs lagbygge – rykten, nyförvärv och nyheter

Under de senaste veckorna, sedan Christopher Liljewall värvades från Rögle, har det spekulerats högt och lågt om vem som skulle bli Brynäs "Mr X".

Nu är den frågan besvarad. 27-årige Aaron Palushaj är Brynäs sista tillskott i truppen.

– En spännande give and go forward som delvis fanns med i bilden redan inför förra säsongen. En stark skridskoåkare som verkligen gör allt för att ta sig in på mål. En spelare som vi tror ska passa bra i vårt spelsätt, säger sportchefen Stefan Bengtzén till Brynäs hemsida.

Läs mer: Klubbdirektörens uppmärksammade tweet skapade Brynäshajp

Aaron Palushaj har 68 NHL-matcher på kontot och har under sin långa AHL-karriär varit en stabil poängplockare. Han har även erfarenhet från europeisk hockey efter sina två sejourer i KHL, den senaste nu i Dinamo Minsk där det blev 12 poäng på 18 matcher.

På landslagsnivå har den 183 centimeter långa ytterforwarden varit med i USA JVM-trupp och vunnit VM-brons, när turneringen spelades i Sverige/Finland 2012.

– Han har goda erfarenheter från både NHL och AHL och nu senast från KHL. Vi hälsar Aaron välkommen till Brynäs IF och han anländer till Gävle i slutet av juli.