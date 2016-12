Uppgifter: Brynäs konkurrent jagar Anders Lindbäck

Anders Lindbäck inledde säsongen på try out hos New Jersey Devils, men fick där inte något kontrakt med NHL-klubben.

Efter att ha vänt hem och tränat på hemmaplan fick han kontrakt med Los Angeles Kings organisation, men inte heller där blev det något NHL-kontrakt utan bara spel i AHL. När Kings sedan ville förlänga Lindbäcks kontrakt tackade han nej och valde att vända hem till Sverige igen.

Ryktena om att han skulle återvända till Brynäs tog direkt fart, men det har i nuläget inte varit mer än rykten.

Och på onsdagen kom nya uppgifter om Lindbäcks framtid.

Enligt Sportbladet är Rögle ute efter den NHL-meriterade målvakten.

– Jag kommenterar inte eventuella nyförvärv i media, säger sportchefen Anders ”Masken” Carlsson till Sportbladet.