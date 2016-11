Värvningsbomben – stjärnmålvakt i samtal med Brynäs

Anders Lindbäck är hemma i Gävle igen efter ett andra försök i NHL den här hösten. Nu kan han hamna i Brynäs.

28-årige målvakten bekräftar själv för Sporten att samtal förs med klubben.

– Min agent har pratat med Brynäs, mer kan jag inte säga just nu, säger han.

Uppgifter har börjat florera att Anders Lindbäck ska vara nära en återkomst till Brynäs. Och han erkänner att det inte är omöjligt att det blir så.

– Om jag ska spela i Sverige så ligger självklart Brynäs mig varmt om hjärtat, säger Lindbäck till Sporten.

Fortfarande är inget klart med någon ny klubb för målvakten som skadade sig så allvarligt i febrauri, när han slet av hälsenan i samband med en uppvärmning med sin dåvarande klubb Arizona.

Lindbäck tränade på is med Brynäs under augusti och åkte på en så kallad try out med New Jersey i oktober. Där fick han inget kontrakt och vände hem till Gävle igen.

Strax därefter fick han ett erbjudande från Los Angeles Kings att komma över. Det blev spel i fyra matcher med klubbens farmarlag Ontario Reign, som erbjöd ett kontrakt – som Lindbäck förkastade.

– Det var för dåligt, alldeles för lite betalt för att jag skulle kunna ta det.

Anders Lindbäck har hela tiden velat komma tillbaka till NHL, där han spelat i fem olika klubbar under sex säsonger.

Men nu verkar han ha givit upp den tanken, i alla fall för denna säsong.

– Jag tror inte det är aktuellt då jag tackade nej nu.

Sedan förra veckan är han hemma i Gävle igen och har tränat lite med division 1-klubben Valbo samt på egen hand.

Om Brynäs och Anders Lindbäck kommer överens återstår det att se vad som händer med lagets nuvarande målvakter David Rautio och Felix Sandström.

Sandström är given i junior-VM som spelas över mellandagarna och nyår. Men uppgifter säger att han kan komma att lånas ut från Brynäs om Lindbäck ansluter till Brynäs.

Felix Sandström kommer av allt att döma plockas över av NHL-klubben Philadelphia Flyers organisation till nästa säsong. Det är inte någon vild gissning att Brynäs vill knyta till sig Anders Lindbäck som hans ersättare.

Men en hel del talar för att han kommer till Brynäs redan denna säsong alltså.