Akademiens ledamot hyllar Leonard Cohen

Fans, kändisar och politiker sörjer och kommenterar den legendariske kanadensiske sångaren, låtskrivaren och poeten Leonard Cohens död.

– Jag har lyssnat på honom sedan jag var mycket ung. Jag tycker att han var, både som författare och musiker, fullständigt enastående. Han har satt ord på saker och ting som jag behövt många gånger i livet; lycka, sorg och allt där emellan, säger Klas Östergren, författare och ledamot av Svenska Akademien, till TT.

Klas Östergren säger att man får gå till Cohens egna textrader om man känner sig bedrövad över hans bortgång.

– Han har en rad som är buddistiskt influerad "There's a crack in everything. That's how the light gets in", det får man rabbla som ett mantra, för har inte tillvaron spruckit förut har den gjort det i dag, säger han.

Po Tidholm, journalist och författare, säger att trots konstiga syntinslag som under 80-talet gjorde Leonard Cohens musik "nästan olyssningsbar" så var han en fantastisk person och låtskrivare.

– Låtarna var värda så mycket mer än arrangemangen de hamnade i tyvärr, det finns andra som gjort hans låtar bättre och han har själv gjort bättre versioner på senare år. Han är en fantastisk låtskrivare med fantastisk humor, man skrattar högt i bland, säger han.

Tidholm hoppas att Cohen besparades nyheten om USA:s nya president sin sista tid i livet.

– Han betraktade världens som en skådeplats och kunde göra roliga drastiska analyser av världsutvecklingen. Tänk om han var vid medvetande och såg Trump komma till makten sitt sista dygn i livet? Jag hoppas han slapp vara med om det, säger han.

Pia Sundhage, förbundskapten för damlandslaget i fotboll, har lyssnat på Leonard Cohen sedan hon var barn.

– Han har en skön röst och goa texter. Jag är uppvuxen med hans texter. Mina syskon lyssnade mycket, så jag har lyssnat på honom sedan jag var liten, säger hon till TT.

Leonard Cohen började som poet och det är framför allt texterna som gjorde honom till den artist han var, enligt Stefan Wermelin, mångårig musikjournalist på Sveriges Radio.

– Det var underfundiga små texter. Cohen var en av dem som nådde ut med sina dikter. Det fanns en värme och en trygghet i hans musik, men det känns ändå lite osäkert. Det finns taggar som sticker ut och man måste verkligen lyssna. Cohen är värdelös som bakgrundsmusik, säger han.

Den finska sångerskan Arja Saijonmaa säger till Ekot att Leonard Cohen var oefterhärmlig.

– Hans "stajl" och hans sätt att sjunga var fantastisk. Jag har tänkt att man borde göra något med hans sånger, men det går inte, det är bara Leonard som kan sjunga sina sånger, säger hon.

En av dem som trots detta tolkat Cohen, översatt till svenska, är Ebba Forsberg.

– Jag måste säga att mitt hjärta vibrerar just nu, lite som ett asplöv, jag är lite chockad. Samtidigt är det oundvikligt för oss alla, han var en äldre man som lämnat efter sig en enorm skatt som jag är oerhört tacksam över att få ha tagit del av. Det har betytt oerhört mycket att få sjunga de här låtarna, säger hon till P1 morgon.

Stefan Wermelin minns att han blev uppringd av Leonard Cohen en gång när han satt i studion på Sveriges Radio.

– Han isolerade sig gärna på olika ställen, på öar och bergstoppar, men när det var dags för en ny skiva så skickade skivbolaget en lista med journalister som han själv satt och ringde upp. Jag satt i studion och skulle göra en intervju och så ringde han och sa: "Hej, det här Leonard Cohen, ska jag prata med dig?", säger han.

Leonard Cohen blev mest känd för "Hallelujah" som Cohen i en intervju sagt tog tre år att skriva, men Stefan Wermelin har en annan favoritlåt.

– "So long Marianne" och "Diamonds in your mind" tycker jag är bättre, säger han.

Kanadas premiärminister Justin Trudeau uttrycker i ett långt uttalande, publicerat på regeringens hemsida, sorg efter sin landsman:

"Leonard, ingen annan konstnärs poesi och musik kändes eller lät som din", skriver han bland annat.

Andra artister, som KD Lang, Lily Allen, Josh Groban och Bette Midler skriver även de på sociala medier om vad Cohens musik betytt för dem. Det gör även skådespelare och filmstjärnor som Russell Crowe, Mia Farrow och Kiefer Sutherland.

Sångerskan Roseanne Cash travesterar textraden i Cohens låt "Anthem" för att beskriva sina känslor:

"Leonard Cohen är död. Det finns en spricka i allting. Inget ljus i sikte ännu".