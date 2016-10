Aktivist får Stieg Larsson-priset

Årets Stieg Larsson-pris går till den malaysiska forskaren och aktivisten Jac sm Kee som beskrivs om "en pionjär i kampen för kvinnors rättigheter", skriver Dagens Nyheter.

Jac sm Kee har bland annat varit med och startat den globala kampanjen "Take back the tech" som bekämpar digitalt våld mot kvinnor. Dessutom leder hon kvinnorättsprogrammet i organisationen Association for Progressive Communications (APC).

"Genom sitt banbrytande arbete för feministisk digital mobilisering och mot övergrepp på nätet banar hon väg för en ny våg av feminism som med integritet, självsäkerhet och nyfikenhet tar striden för ett jämlikt samhälle – i syd såväl som i nord", säger juryn i sin motivering.

Stieg Larsson-priset, på 200 000 kronor, instiftades 2009 till minne av den avlidne "Millennium"-författaren och journalisten Stieg Larsson.

Förra året gick priset till den kinesiske författaren och journalisten Yang Jisheng.

Årets pris delas ut den på Kulturhuset i Stockholm den 14 november. (TT)