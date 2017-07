Apornas intertextualitet

När Charlton Heston gastar ut sin skräck och förtvivlan i slutet av science fiction-klassikern ”The Planet Of The Apes” (”Apornas planet”, 1968) tar den amerikanska, moderna filmen en helt ny vändning. I slutet av 1960-talet fungerade Hestons kamp mot aporna som en utmärkt allegori över samtiden. Amerika var ett sargat land. Folket led av korruption inom polisväsendet, en djup och tragisk segregation i söder och ekonomisk kris i filmstaden Hollywood. Den gamla filmindustrin var på väg att dö ut. Den teatraliska filmen med överdådiga studiobyggen och högt betalda stjärnor såg döden i vitögat i samband med att storfilmen Cleopatra floppade 1963. Någonting nytt behövdes. Filmfabriken suktade efter realism och nytänkande. Genrer blandades och de amerikanska filmerna blev i slutet av 1960-talet en smältdegel av science fiction, action, drama, skräck och små indiefilmer som nådde långt utanför landets gränser.

”The Planet Of The Apes” var en lyckad mix av genrer där man för första gången kunde kombinera det svulstiga filmskapandet som en gång gjorde Hollywood så grandiost med ett personligt och imponerande personporträtt. I originalfilmen från 1968, och således även de nyare ”The Planet Of The Apes”-filmerna (2011, 2014 och 2017) väcks frågan om filmernas intertextualitet. Begreppet intertextualitet myntades som term av filmteoretikern Julia Kristeva. I hennes uppsats ”Bakhtin, le mot, le dialouge et le roman” tillämpar hon intertextualiteten genom Michail Bachtins begrepp dialogism och framhäver en idé om relationen mellan ett konstnärligt yttrande och ett annat. Detta kan röra sig om förhållandet mellan textens, eller filmens, kontaktytor med andra filmer och konstverk av olika slag.

När ”Planet Of The Apes”-filmerna använder sig av intertextualitet väcks frågan huruvida filmen själv försätter sig i diskussionen kring bestämningen av en genre. Eftersom det skapats ett nytt koncept, en ny typ av "realistisk" science fiction-film i slutet av 1960-talet, fungerar då ”The Planet Of The Apes” som en helt egen genre? Och hur fungerar intertextualiteten när filmen fungerar som en pionjär inom ett helt nytt fält?

Filmteoretikern Robert Stam definierar teorin kring intertextualitet och genrebestämmelser i ”Film theory – an introduction” (2000) och hans diskussion kring dessa relationer kan göra det lättare att koppla ”The Planet Of The Apes” tillvägagångssätt att närma sig en egen definition.

För det första har intertextualiteten fler fördelar än bara genrebestämning. I sitt sökande efter bestämmelser har genre en cirkulär och repetitiv funktion, en skräckfilm är en skräckfilm för att den har karakteristiska drag av en skräckfilm. En undersökning ur ett intertextualitetsperspektiv handlar mindre om dessa klassificerade egenskaper.

För det andra innebär genretillhörighet en mer passiv bestämning. En film tillhör en särskild genre på samma sätt en individ tillhör en familj. Här fungerar intertextualiteten mer aktivt. Den fungerar snarare som ett verktyg för att hitta influenser och texter producerade i tidigare verk. För det tredje tillhör inte, jämfört med genre, intertextualiteten ett enskilt medium utan binder sig i dialog med andra, ofta, konstnärliga uttryck.

Tittar man närmare på hur den moderna ”The Planet Of The Apes”-filmen använder sig av intertextualitet är det inte svårt att dra paralleller till det moderna samhällets rädsla för hur vi behandlar naturen. Hur vi som planetens starkaste art inte skyr några som helst medel för vår egen överlevnad, och hur rädda vi är för rotlöshet, utanförskap och alienation. Den nya filmtrilogin ”The Planet Of The Apes” är en intressant allegori över vår samtid. Precis som för 50 år sedan. Och intertextualiteten binder dessa verk samman. Som en osynlig livslång tråd över svunnen tid, men där filmhistorien återigen upprepar sig.