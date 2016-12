Årets bästa – Arbetarbladet Kultur utser sina favoriter

STEFAN WESTRIN:

Årets läsning

1. Elena Ferrante – ”Min fantastiska väninna” och ”Hennes nya namn”.

2. Jamaica Kincaid – ”Se Nu Då”.

3. Malte Persson – ”Om Offisim”.

Det är roligt med Ferrante. Hennes serialiserade romansvit ger – på samma sätt som Knausgård före henne – oss som inte kollar på tv-serier känslan av att vi ändå ”hänger med” litegrann.

Årets kulturupplevelser

1. Myter & Mysterier (podcast).

2. Att börja med karate (upplevelse).

3. Frank Ocean – ”Blonde” (musik).

Eric Schüldts och Per Johanssons ”Myter och mysterier, en fristående fortsättning på deras serier ”Människan och Maskinen” och ”Kunskapens träd” fick mig att gå ner mig i saker som gnosticism, det gamla Egypten, kabbala, hermetism och alkemi under 2016.

Årets kulturpersoner

1. Donald Trump.

2. Ebba Witt-Brattström.

3. Horace Engdahl.

Ebba och Horace dominerade den svenska kulturoffentligheten i våras men de får ändå ursäkta. Donald Trump ÄR ju är karaktär i en dystopisk science fiction-historia, så mycket mer isande sedan den visade sig vara sann.

*

JOHANNA HEIDENBERG:

Årets läsning

1. ”Ljuset vi inte ser” av Anthony Doerr. Gripande och himlastormande vackert berättat om en blind fransk flicka och en tysk barnhemspojke som mot alla oss kämpar för att överleva andra världskriget.

2. ”Pudlar och Pommes” av Pija Lindenbaum. Roligaste, allvarligaste bilderboken om pudlar som inte vill dela med sig av sina rikedomar till hundar som tvingats fly.

3. ”Riktiga Elsie” av Elsie Johansson. 85-åriga Elsie Johanssons självbiografi är en berättelse om att växa upp i Sverige innan folkhemmet och vägen till författarskapet. Ett naket och ärligt tidsdokument på glimrande svenska.

Årets kulturupplevelser

1. Gävles pokewalk 24 juli. Årets stora fluga när det gäller mobilspel, Pokemon Go, delade befolkningen i två läger. De som fnös att ”ägna sig att samla virtuella monster, det gör bara barn och nördar”. Och de som var ute och jagade pikachus och charmanders som besatta. När kommunen tillsammans med Escape gaming ordnade pokemon-vandring genom stan blev det trafikkaos på grund av det stora intresset. Nu har trenden visserligen klingat av men inget annat har under året (eller någonsin?) har på samma sätt fått folk att både ta sig till och ta till sig Gävles offentliga konst (för er som inte vet har de här platserna en nyckelroll i spelet). Både jag och min elvaåring har numera full koll på var till exempel ”Cirkelpunkt”, ”Kasper” och ”Återföreningen” finns.

2. Tomas Di Levas tolkning av David Bowies ”Life on Mars” live på bockinvigningen 27 december. Vad kan jag säga? Huden knottrade sig. Det var en mästerlig version och en fantastisk hyllning till den brittiske sångaren som var en av många stora musiker som gick bort under året.

3. Gävle pride 11-14 augusti. Äntligen fick Gävle sin första pride-festival med många bra programpunkter och stor uppslutning i pride-paraden. Så mycket angelägnare än alla stadsfester tillsammans. Fortfarande tycker inte alla att det är okej att älska vem man vill utan att hatas, hotas och trakasseras och det är helt enkelt för jävligt.

Årets kulturpersoner

1. Ove/Rolf Lassgård. Vår egen favoritgubbe/skådespelare som gjort succé under året i både Sverige och utomlands i filmen ”En man som heter Ove”. Nu fick Rolf Lassgård visserligen inte priset som bästa europeiska skådespelare, men ”En man som heter Ove” utsågs till bästa europeiska komedi. Och nästa år kan det bli en Oscar. Dessutom får vi se Rolf Lassgård i Oscars-belönade regissören Alexander Paynes nya film där han har en stor roll mot Matt Damon. För Gävle i världen!

2. Apolonija Šušteršič. Konstnär med ansvar för den konstnärliga utsmyckningen av idrottsområdet Gavlehov och som ville ställa dit ett arkitektritat ufo-hus som mötesplats. Hur häftigt?! Nu förlorade Gävle Konstcentrum budgivningen på huset så det blev inte så men Apolonija Šušteršič jobbar vidare för att fixa förutsättningar för folk att mötas och även plan B kan bli bra (om än inte lika uppseendeväckande).

3. Issa Touma. Fristadskonstnären som efter en del rabalder (ni kommer ihåg att ”Gävlemoderaterna” blev ett begrepp i hela kultursverige på grund av att man stoppa detta) kom från Aleppo till Gävle i mars. Nu har han en utställning på Konstcentrum i Gävle, ”Kvinnor som vi inte har förlorat än”, en fotoserie på syriska kvinnor som söker skydd undan striderna. Samtidigt som han varit i Gävle har han också fortsatt att driva sitt galleri i Aleppo eftersom ”kriget förlorar om civilbefolkningen fortsätter att leva”. I december utsågs hans "9 days – from my window in Aleppo" till Europas bästa kortfilm.

*

LARS WESTIN:

Årets läsning

1. Jeremy Musson – "Up & Down Stairs". Detaljrikt och färgstarkt om tjänarnas liv på de stora brittiska lantgodsen från sen medeltid och fram till våra dagar. Ger på många sätt en ny bild. Hårt slit men också fester och för en del riktigt bra betalt. Och så för man lära sig en massa etikett och har man "dammsög" mattorna innan dammsugarna fanns. Downton Abbey på riktigt.

2. Andrea Wulf – "Vetenskapens bortglömde hjälte". Alexander von Humboldt var det tidiga 1800-talets största namn som forskare och upptäckare. Goethe, Darwin och Thomas Jefferson var alla stora fans. Han upptäckte den magnetiska ekvatorn, uppfann isotermerna och isobarerna och delade in världen i klimatzoner. Och mycket mer. Men ändå är han tämligen okänd. Konstigt för vilket liv han levde. Var han riktigt klok? Jo, troligtvis. Men man kan ju undra när man läser om hur han med blödande fötter i isande kyla klättrar uppför den 6 300 meter höga vulkanen Chimborazo i dagens Ecuador. Fantastisk läsning. Kan bli en storfilm.

3. Werner Aspenström – "Dikter 1946 - 1954". Utgiven 1955 men en gåva i år. Dikter att återvända till gång på gång.

Årets kulturupplevelser

1. Skulpturutställningen i Pilane på Tjörn. Konstnärer från hela världen ställer ut i bohuslänsk skärgårdsmiljö. En promenad bland klippor och får för att möta spännande konst. Med på BBC World News lista över tio saker att besöka och se i Europa.

2. Viktoria Mullova med Gävlesymfonikerna i Sjostakovitj första violinkonsert. En världsstjärna som levde upp till sitt rykte.

3. "The Crown" – tv-serie på Netflix. Otroligt välgjort och fascinerande om den unga drottning Elisabeth II. Samtidshistoria och långt ifrån någon skönmålning av det brittiska kungahuset. Skådespelarprestationer av högsta klass. Kanske en av de bästa tv-serierna någonsin.

Årets kulturpersoner

1. Nina Burton. Hennes "Flodernas bok" är en favorit. I år vinnare av Augustpriset för "Gutenberggalaxens nova" om bland annat Erasmus av Rotterdam. Hoppas kunna läsa den efter jul. Hon delar med sig av iakttagelser, historia och kultur. En på många sätt klassisk folkbildare som borde nå många.

2. Lars Anders Johansson. Skriver alltid tänkvärda, välformulerade krönikor och artiklar utan de överdrifter och medvetna missförstånd som ofta används för att vinna någon kortsiktig poäng. Läs till exempel hans "Låt oss återupprätta bildningsidealet".

3. Bob Dylan. Rätt eller fel att han fick Nobelpriset? Oavsett är han svår att gå förbi.

*

DAN SJÖGREN:

Årets läsning

1. Jenny Erpenbeck, "Natt för gott".

2. George Saunders, "Tionde december".

3. Anne Enright, "Den gröna vägen".

Årets kulturupplevelser

1. Bokmässan.

2. Esko Männikkäs fotoutställning Time Flies på Göteborgs konstmuseum.

3. Madame Butterfly på Göteborgsoperan.

Årets kulturpersoner

Där passar jag.

*

JAN BERGLIN:

Årets läsning

1. "H som i hök" (Helen Macdonald). Om konsten att tämja en duvhök och samtidigt ta sig genom en livskris.

2. "Agenda" (Vilhelm Ekelunds dagbok 1913-1914). Mest för hans suveräna iakttagelse i samband med "Bekännelser" av Rousseau: "Har någonsin en författare bekänt annat än hvad som tog sig godt ut att bekänna?"

3. "Saturnus ringar" (W G Sebald). Bästa omläsningen just nu!

Årets kulturupplevelser

1. "Ida" (polsk långfilm av Pawel Pawlikowski). Svart-vit, bara det...

2. "Midnattssol" (svensk-fransk kriminalserie). Tänk vad bra det blir så fort man satsar 100 miljoner!

3. Den årliga promenaden på Högbo kyrkogård. Estetik, tidens flykt, sedvänjor och sociala skillnader ihop med stilla fisar efter en bättre middag. Vid ingången står som ett tungt memento ett järnkors med inskriften "BERGLIN" (bör undersökas!)

Årets kulturpersoner

Här blir det tyvärr som i monologen av Lars Ekborg om skönhetstävlingen i byn: ingen vann!

*

ANNE BRÜGGE:

Årets läsning

1. Nina Björk, "Drömmen om det röda, Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek".

2. Birgitta Lillpers, "Anteckningar om hö", dikter.

3. Tidskrifter tar över nu: Provins, Karavan, Respons, Hemslöjd.

Årets kulturupplevelser

1. Fäboland. Sara Parkmans och Samantha Ohlanders klingande musikföreläsning.

2. Varje år Göteborgs Filmfestival. 2016 filmer av Laurie Anderson och Chantal Akerman.

3. Västanå teater i Rottneros: "Löwensköldska ringen".

Årets kulturpersoner

1. Ebba Witt-Brattström, litteraturprofessor.

2. Jan Henrik Swahn, författare.

3. Ana Laguna och Mats Ek, åldrade dansare.

Jan Henrik Swahn är väl den enda här, vars bragd behöver förklaras. Han har briljant översatt polska Olga Tokarczuks i år prisbelönta tegelsten Jakobsböckerna, men också arbetat praktiskt med mottagande av flyktingar på den grekiska ön Samos.

*

BODIL JUGGAS:

Årets läsning

1. "Antropocen". Undergångsbrinnande miljödiktsamling av poeten Jonas Gren.

2. "Flickorna" av amerikanska debutanten Emma Cline. Uppmärksammad för att romanen anspelar på 70-talets ökända sektledare Charles Manson men skildringen av kvinnoblivandet i ett färdigt könsrollsmönster är otäckt allmängiltig.

3. "Idrottsplatsen i våra hjärtan". Pionjärinsats av Göran Willis, Ronald Åman & Mats Tallkvist. Viktiga kulturmiljöer dokumenterade så att ingen kan undgå att förstås deras värde.

Årets kulturupplevelser

1. David Bowies sista musikvideo. Så grym. Från "Space oddity" till "Lazarus", han var genialisk in till slutet.

2. Yayoi Kusamas rums-installationer på Moderna Museet. Med prickigheten in i evigheten och galenheten. Eller som ett afternoon-tea under japanska lyktor i ett oändligt Aniara-universum. Totalt hisnande.

3. Folkteaterns vandringsföreställning på Avans soptipp. Fuktig grönska, melodisk stämsång och Shakespearefigurer i förtrollande "Ett sjunkande skepp/Ett växande slott".

Årets kulturpersoner

1. Mäktiga Sara Danius. Orsakade årets kulturchock genom att uttala namnet Bob Dylan.

2. Apolonija Šušteršič. Konstnären som fick Gävle kommun att buda på ett ufo-hus.

3. Hofors? Åtminstone en personlighet. Har oväntat utmärkt sig, både genom att spela viktig roll i två av årets nya romaner, genom att bli Musikhjälpen-hjälte, och genom att synas i trailern för kommande tv-serien "Samtidigt i Hofors".