Ariana Grande och Dagerman-pristagaren

Kompisen frågade om jag kikat på välgörenhetskonserten i Manchester den 4:e juni och det hade jag. På tv. Hen undrade även om jag hört samtalet efter konserten. Det hade jag inte gjort.

Det hade varit ett fint samtal, sa kompisen, men inget om det du berättade om Ariana Grandes politiska omorientering efter det att hon läst den där boken av Nawal El Saadawi.

Nähä. Det var konstigt svarade jag.

Kompisen bad mig skriva ner hur jag sett på det hela. Så här.

När jag hörde om bomben efter Ariana Grandes konsert i Manchester, var min första tanke att det kunde vara en hämndattack mot Ariana Grandes starka feministiska ställningstagande efter det att hon läst Nawal El Saadawis roman ”Woman at Point Zero” från 1975 och som då nyligen kommit i en amerikansk nyutgåva.

Grande arbetade med ett album hon givit namnet ”Moonlight”, men efter läsningen ändrade hon titeln på albumet till ”Dangerous Woman”, en titel som är ett citat från Nawal El Saadawi.

När författaren besökte Högskolan i Gävle i april 2016 för att ta emot hedersdoktorshatt och -ring, talade vi om detta och författaren visade Ariana Grande stor uppskattning och stolthet över den unga artistens hyllning. Ariana Grande offentliggjorde detta i februari och den världsturné konserten i Manchester var en del av bär namnet ”Dangerous Woman”.

Nawal El Saadawi skriver:

“They said, ‘You are a savage and dangerous woman.’ I am speaking the truth. And the truth is savage and dangerous” i romanen ”Woman at Point Zero”.

Ariana Grande skriver, efter att ha läst detta:

”Somethin’ ’bout you makes me feel like a dangerous woman/ somethin’ ’bout, somethin’ ’bout, somethin’ ’bout you/Makes me wanna do things that I shouldn’t/ Somethin’ ’bout, somethin’ ’bout, somethin’ ’bout you” i sången ”Dangerous Woman”.

Både roman och sångtext handlar om mäns våld mot kvinnor.

Fotnot. Bengt Söderhäll har tagit upp detta ämne i en kurs som nyligen avslutats på Högskolan i Gävle: "Literature and Freedom of Expression" – om Dagerman och pristagarna och vad vi kan lära av dem. Söderhäll är lärare vid högskolan, även poet och ordförande i Dagermansällskapet.

FAKTA: Egyptiska författaren och aktivisten Nawal El Saadawi mottog Dagermanprister i Älvkarleby 2012. Hon utsågs till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle 2014.