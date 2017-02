Böcker förhandsgranskas i jakt på sexism

Hur undviker bokförlagen klagomål om sexism och rasism i nyutgivna böcker? Kanske genom att anlita en så kallad sensitivity reader – en förhandsläsare med specialistkompetens på området – som kan varna för när känsliga ämnen hanteras på ett klumpigt sätt.

Enligt The Independent har det blivit vanligare att förlag anlitar sådana förhandsläsare i ett samhällsklimat där författare, särskilt på sociala medier, allt oftare utsätts för kritik för sina gestaltningar av utsatta grupper.

Förra året fick JK Rowling stark kritik av representanter för den indianska ursprungsbefolkningen i USA för sitt sätt att skriva om navajoindianernas traditioner i "History of magic in North America". "Divergent"-författaren Veronica Roth har också utsatts för en kritikstorm på grund av romanen "Carve the mark" som har beskrivits som rasistisk.

Men var hittar man förhandsläsarna med rätt kompetens? På databasen Writing in the Margins listas 125 personer, som gärna ställer upp. (TT)