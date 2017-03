Är vi besatta av identitet? Anna Jörgensdotter går på djupet med Susan Faludi

Omslaget på ”Mörkrummet” är fyllt av korta omdömen som benämner boken såväl ”reportage” som ”memoar”, ”detektivroman” och ”resa”. Omöjligheten att definiera går helt ihop med bokens tematik.

Det börjar med att författaren Susan Faludi får ett brev från sin pappa som hon inte träffat på lång tid. Pappan Steven har genomgått en könskorrigering och blivit Stefánie, Stefi. Den före detta överpatriarken har blivit ultrafeminin hemmafru. Det är Susan Faludis ord.

Men pappa fortsätter vara pappa, om än med ett nytt pronomen. Det är dessutom andra gången ett namnbyte sker. Pappan föddes 1927 som István Friedman i en judisk familj i ett fashionabelt område i Pest i Ungern, kallades Pista, och blev - efter flera äventyrliga resor med sin kamera - Steven Faludi i en förort i USA, där dottern Susan föddes. Dottern, författaren, minns de familjefilmer som pappan spelade in, och skriver: ”omgiven av sin amerikanska familjerekvisita, där han visade upp en färdigköpt identitet för kameran och bildruta för bildruta blev till en man vars historia hade ersatts av en bild, en bild av alla och ingen.” Pappan skriver till sin dotter: ”Jag har fått nog av att spela en aggressiv machoman som jag egentligen aldrig har varit inuti.”

Minnena av familjefadern är mörka eller utsuddade, en aggressivitet som lurade under ytan och sprängde fram, brutalt, när mamman ville skiljas. Dottern tvivlar på om den nya identiteten kan utplåna sin föregångare, hon tänker att pappan gömmer sig i roller, för att skyla och omformulera ett traumatiskt förflutet.

Susan Faludi slog igenom med den feministiska klassikern ”Backlash: kriget mot kvinnorna”. I ”Mörkrummet” försöker hon närma sig en främmande far, samtidigt som hon söker långt tillbaka i tiden, in i Ungerns - och judarnas - och transsexualitetens - historia. Låter det som disparata spår?

Det är det inte. Identitetsformandet är nav. Susan reser till Ungern och drar med sig den motvilliga Stefi på promenader genom pappans barndoms stad och minnen. Dottern vill förstå, pappan vill förtränga. Dottern berättar att pappan ville att hon skulle arbeta som retuschör, själv har Steven/Stefi alltid varit mästerlig på att manipulera sitt bildmaterial.

Boken är ett invecklat och envetet forskningsarbete och frågorna regnar över läsaren. Egna frågor som: Är vi den vi vill - eller behöver - vara? När går det att välja? Vilka traditioner och samhällsstrukturer kommer att motarbeta förändringen? Hur bygger en om sig själv?

Susan Faludis frågor som: ”Men vem är den man var menad att vara?” Eller: ”Kunde hela härvan av en individs historia /…/ verkligen stoppas in så snyggt och prydligt i en glasburk med etiketten Identitet?” Också: vad är det att vara ett kön? Genitalier, vad spelar de för roll? Och så har de alltid spelat en förgörande roll (tillexempel för de omskurna pojkarna i nazisternas våld). Stefi, med en primärt förenklad och stereotyp bild av kvinnligheten, tycks se sin könskorrigering som en efterlängtad kapitulation, ett omfamnande av passivitet och ytlighet. Men när pogromerna ödelade det judiska samhället i hemstaden 1944 satte tonåringen István på sig en nazistbindel och räddade sina föräldrar, och andra, undan döden. Han förvandlade sig, för att överleva. Drog från gömställe till gömställe.

Judarna behövdes först för att stärka den ungerska samhällsidentiteten men antisemitismen var inrotad. 1944, inom blott åtta veckor, deporterades 437 402 ungerska judar till Auschwitz. Ungersk regering forcerade takten och civilbefolkningen assisterade. Assimilering, ockupation, utstötthet har satt spår i pappan (men hon har också blivit envis, exhibitionistisk). Att ständigt försöka passa in gör människor besatta av identitet, konstaterar Susan Faludi.

Hon följer högerextremismens omvandling från Pilkorset till Jobbik och dess militära gren Gárda (namnbyten också här, men samma mylla, samma retorik). I ett kapitel skriver hon om att judiskheten inte bara ansågs hota fasciststaten som religion utan också som kön. Den ”judiska sammansvärjningen” hörde, enligt Himmler, ihop med den homosexuella - det var ett vekt och feminiserat folk och tredje riket skulle vara maskulint.

Några år före den stora utrensningen hade den tyska sexologen Magnus Hirschfeldt tvingats i exil när hans institut för sexualvetenskap (världens första) förstördes av nazister och flera (judiska) medarbetade mördades. Susan Faludi citerar författare och professorer från alla tider, hon söker en utgångspunkt som inte är konstruerad av tillrättalagda narrativ (för att passa en bild av hur det borde vara).

En av pappans vänner, som opererar sig från man till kvinna och sen man igen säger vemodigt: ”Människor kan inte leva utan kategorier.” En sociolog säger: ”Termen identitet är inte användbar som mycket annat än en maskeradkostym”. Hur befriande och jobbigt är inte det? Och om vi säger att identiteten är flytande kan vi erkänna allas våra hoptrasslade identitetsrötter, och vara Hirschfeldska panhumanister och världsmedborgare? Fast så enkelt är det förstås inte heller. Men ändå: att en bok om en pappa kan sätta allt detta i rörelse.

Ärlighet anses vara en grundbult, inte minst i relationer, men ärlighet är inte motsats till lögn. Det som inte är lögn är så mycket större än det som är ärlighet, många fler nyanser, större mörker att försvinna in, och också mer ljus - om vi inte kräver av andra människor, och oss själva, att vara gripbara. Här kommer könet in igen. Att se bortom - rent av störta - den binära könsordningen. Att undvika fixering. Att inte erkänna gränser och regler för kön. Att överge tanken på ett brett drag som ska förklara allt. Transsexualiteten, står det någonstans, är ett stort rum man komma in genom en massa olika dörrar. Men pappan vill inte gå på Prideparaden, hon erkänner att hon är rädd. Smärtan finns där. I en omvärlds svårighet, ibland omöjlighet, att tolerera komplexitet. Hon säger själv: ”Identiteten är det som samhället accepterar att man är.”

Hon ritar ett kors vid sitt mansnamn. Hon reviderar sin egen historieskrivning. Porträttet av pappan som blir en mamma är respektfullt och ömsint och inuti den personliga berättelsen finns både folkbildning och ren politik. Det är i grund och botten människors rättigheter det handlar om. Faludi skriver ingen lycklig historia. Det som blivit förnekat kliver inte ut i ljuset, istället pågår ett desperat omformulerande av ett omöjligt förflutet.

Men i desperationen finns också lust, och mod; en stark klang av längtan, efter familj, ömhet, omhändertagande. Den ena bilden blir inte begriplig utan den andra, men ingen bild blir kristallklar. Människans ”sanna jag” undslipper - det undslipper pappans kamera (som trots photoshoppandet ändå är ett försök att få ihop lösryckta delar av en ensam individ), det undslipper Faludis ambitiöst sökande text. Det är måhända sorgligt men än mer hoppfullt.

”Mörkrummet” är både en hyllning till och en sorgesång över människans outgrundlighet.

Fakta: Ny bok av Sudan Faludi, "Mörkrummet" (Leopard förlag)