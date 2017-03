Bolaño för nybörjare: Febrigt intresserad av mordgåtor

I en av de sista intervjuerna Roberto Bolaño (1953-2003) gjorde sade han att om han fick leva om sitt liv så skulle han inte bli författare, utan privatdetektiv. Som detektiv, förklarade han, kunde han ”besöka brottsplatserna på natten” och han skulle ”inte vara rädd för spöken”. Detta lilla märkliga påstående kom i slutet av intervjun i en av kortfrågorna och det följdes inte upp. Men för läsaren var det uppenbart att han just givit en nyckel till sitt författarskap.

Jag kommer att tänka på den här intervjun när jag läser två tidiga böcker av Bolaño. I dagarna ger Bonniers ut ”Isrinken” från 1993 och ”Avlägsen stjärna” från 1996, översatta av Lina Wolff och Lena Heyman. Redan här märktes det att Bolaño hade ett febrigt intresse för mordgåtor, att han betraktade romanskrivandet som ett detektivarbete och att han var upptagen av vålnader från det förflutna. Bolaño brukar inte beskrivas som en kriminalförfattare eftersom han skrev finlitteratur, men egentligen har han mycket gemensamt med författare som George Pelecanos och James Elroy. Liksom dessa skildrade Bolaño den undre världens psykopater och trashankar på en mörkt glittrande prosa, alltid med en stor dos svart humor.

”Isrinken” var Bolaños romandebut och enligt förlaget är det en ”kortroman”. I mina ögon är 220 sidor en rätt normal romanlängd, men ställd mot hans två sista tegelstenar ”De vilda detektiverna” och ”2666” (på 750 respektive 1050 sidor) framstår den som ett litet häfte. Boken utspelar sig i den lilla spanska kuststaden Z och kretsar kring tre män som blir besatta i konståkerskan Nuria. I korta kapitel får vi läsa deras respektive livsberättelser som alla löper samman i Nuria. Hon är en mystisk person som av en okänd anledning blivit utesluten ur landslaget och snabbt konstrueras en komplicerad intrig runt henne. Utan att avslöja för mycket så slutar berättelsen med ett brutalt mord på isrinken där en hemlös hittas med ett knivblad instucket mellan revbenen. Vi är med andra ord i Bolañoland.

Som hängiven Bolaño-läsare frågar jag mig givetvis om denna lilla bok förebådar den senare mästerförfattaren. Svaret är både ja och nej. Som roman är ”Isrinken” inte något särskilt: intrigen är småtråkig, vändningarna känns konstruerade och de olika rösterna är svåra att hålla isär. Samtidigt är flera av dessa svagheter saker som Bolaño senare skulle omvandla till styrkor. I ”De vilda detektiverna” till exempel använder sig Bolaño av ett trettiotal röster som alla låter likadant (nervösa, passivt aggressiva), men där vävs de samman till en distinkt ton som präglar en litteraturrörelse (”inälvsrealisterna”). På samma sätt gör han de konstruerade vändningarna till en estetisk poäng i senare böcker. I ”Isrinken” möter en småföretagare en fifflare på ett tåg och tillsammans bygger de ett affärsimperium, vilket i sammanhanget känns osannolikt. Men i ”De vilda detektiverna” och ”2666” skrev han fram liknande möten för att belysa hur slumpartade de sociala strukturerna är.

Om ”Isrinken” inte är mycket till bok så är ”Avlägsen stjärna” en betydligt mera pregnant Bolaño-roman. Här berättas om stridsflygaren, avantgardepoeten och seriemördaren Carlos Wieder. Platsen är Chile under 70-talet, då Pinochet kom till makten och som läsare kastas vi in i en mörk och kaotisk värld som är fylld av märkliga gestalter. Bolaño kan inte avhålla sig från att göra varenda liten trashank till konstnär – som mördaren Wieder som skriver latinsk poesi med flygplansrök. Samtidigt är ”Avlägsen stjärna” en skickligt konstruerad deckarhistoria, där en förföljd student gör efterforskningar om mördaren. Detta är typiskt för Bolaño: hans adelsmärke är just blandningen av noirdeckare och experimentell romankonst.

Om ”Isrinken” är en ganska bagatellartad deckarhistoria som nog mest kommer läsas av de inbitna fansen så är ”Avlägsen stjärna” en fullödig skröna från Bolañoland. Att läsa den är lite som att krypa ner i en krypta en dimmig höstnatt med en märklig känsla av att man längtat till platsen. Dessutom är den intressant att läsa eftersom Bolaño här börjar utforska sina stora teman: statskuppen i Chile, statlig korruption, den kärva tillvaron för okända konstnärer etc. Det är en roman som står sig i egen rätt och en utmärkt bok att börja med innan man ger sig på de sena, tämligen krävande mästerverken.

Fakta: Ny bok av Roberto Bolaño, "Isrinken" och "Avlägsen stjärna" (Bonniers)