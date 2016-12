Dagen D: Dylan för läsare

”Bob Dylan – sångtexter 1961–2012” (Norstedts förlag). Texter i engelskt original, från första början av karriären. Fredrik Virtanen har skrivit ett nytt, engagerat och personligt förord som avslutas: ”Samtalet om Bob Dylans texter har pågått i 55 år och kommer att pågå för evigt. Det finns oändliga möjligheter att tolka hans ord och det finns lika många frågor kvar ändå. The answer, my friend, is blowin’ in the wind…”.

“Highway 61 revisited” av Mark Polizzotti (Lindelöws bokförlag). Musikskribenten Polizzotti kommenterar, analyserar och följer ett Dylan-album, spår för spår, i spåren längs Highway 61.

”Memoarer – första delen” av Bob Dylan (Norstedts). Artistens egen berättelse om en omtumlande tid i 1960-talets New York. Hur går det egentligen till när han diktar? ”Hela sången kom över mig på en gång”, berättar Dylan och undrar vad som utlöste det: ”Kanske hade den hemlösa killen, hunden, snutarna, den dystra pjäsen och kanske till och Guitar Shortys krumsprång något med saken att göra. Vem vet? Ibland lägger man märke till något i livet som får ens hjärta att krympa, magen att vända sig, och man försöker fånga känslan utan att gå in på detaljer.” Memoarerna finns även som ljudbok, uppläst av Örjan Ramberg.

”Tarantula” av Bob Dylan (Bakhåll förlag). Dylans enda roman med ett kaotiskt flöde av ord, i dubbelspråkig, svensk-engelsk utgåva. Skriven i mitten av 1960-talet.

”Det är inte mig ni söker – jakten på Bob Dylan” av Davis Dalton (Massolit pocket). Ett porträtt där författaren försöker hitta personen bakom hans många identiteter.

”Stickspår: åtta skäl varför Bob Dylan borde tilldelas Nobelpriset i litteratur” av Ola Holmgren (Carlsson förlag). Litteraturprofessor analyserade Dylans texter, och blev sannspådd.

”Bobby Boy – mannen i mig” av Stig Hansén (Telegram förlag). Kallas för en blandning av biografi, dokumentärroman och personlig betraktelse och sägs kasta nytt ljus över fenomenet Bob Dylan.