Familjeförlag masslånade böcker – "Det är bedrägeri"

Flera bibliotek i nordvästra Skåne har upptäckt att ett familjeägt skånskt företag masslånar sina egna titlar. Nu stoppas utlåningen av e-böcker i Burlöv, Lomma och Staffanstorp.

– De lånar för att tjäna pengar, det är bedrägeri, säger Johan Rasmussen, bibliotekschef i Staffanstorp, till Helsingborgs Dagblad.

Upptäckten gjordes när Burlövs kommun kontrollerade hur många användare deras e-bokstjänst har. Det visade sig att sex familjemedlemmar knutna till det lilla förlaget lånade sina egna titlar, 36 böcker per månad, vilket motsvarar halva kommunens e-boksbudget.

Familjemedlemmarna har lånekort i flera kommuner och har varje månad loggat in genom portalen e-lib, numera Axiell Media, där förlagen själva sätter det pris som biblioteken betalar per boklån. Kommunerna betalar motsvarande 30 kronor per lånad titel.

Bibliotekscheferna vill att de drabbade biblioteken och Axiell Media ska göra en polisanmälan.

Avtalet med förlaget har sagts upp och all försäljning av deras titlar har stoppats. (TT)