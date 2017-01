Fem författare Costa-prisade

Fem författare mottog under tisdagen det brittiska Costapriset, skriver The Guardian. Utmärkelsen delas ut i fem kategorier och går till skribenter som är baserade i Storbritannien och Irland.

Vinnare blev Sebastian Barry (årets roman), Francis Spufford (årets debutbok), Keggie Carew (årets biografi), Alice Oswald (årets poesi) och Brian Conaghan (årets barn- och ungdomsbok).

Samtliga pristagare får en vinstsumma på 5 000 pund, och gör nu upp om huvudpriset årets bok, som delas ut den 31 januari. Den prissumman är 30 000 pund, motsvarande drygt 336 000 kronor.

Den irländska författaren Sebastian Barry vann huvudpriset för sin roman "The secret scripture", 2008, och räknas som favorit även den här gången. Ingen har hittills lyckats vinna den prestigefyllda utmärkelsen två gånger.

Barrys nu aktuella roman heter "Days without end" och är en historisk berättelse som utspelar sig i 1850-talets USA.

Alla vinnarna:

Årets roman: "Days without end", Sebastian Barry

Årets debutbok: "Golden hill", Francis Spufford

Årets biografi: "Dadland: A journey into uncharted territory", Keggie Carew

Årets poesi: "Fallin awake", Alice Oswald

Årets barn- och ungdomsbok: "The bombs that brought us together", Brian Conagham