Glädjechock för litteraturpristagare – hittills har hon levt i husvagn

Den australiska poeten Ali Cobby Eckermann har tilldelats Windham-Campbells litteraturpris. I dag lever hon i en husvagn och säger till The Guardian att priset "kommer att förändra mitt liv totalt". Prissumman är på hela 165 000 dollar, alltså cirka 1,5 miljoner kronor.

Ali Cobby Eckermanns karriär inleddes 2009 med poesisamlingen "Little bit long time". Hon hör till landets ursprungsbefolkning och den så kallade "stulna generationen", som togs från sina föräldrar med tvång när hon var bebis. Cobby Eckermann skildrar traumat i "Too afraid to cry".

– Det här känns också som ett pris som hedrar min familjs historia, och de tre generationer som inte fick växa upp tillsammans, säger hon enligt The Guardian Australia.

För första gången har hon nu möjlighet att köpa ett hus till sig och sin familj, berättar poeten.

Priset delas ut vid Yaleuniversitetet i USA. Inga besked skickas ut på förhand, vilket gjorde att förra årets pristagare Helen Garner slumpmässigt hittade nyheten i sin skräpkorg i mejlen. (TT)