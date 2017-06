Här är sommarens bästa läsning

SKÖNLITTERATUR:

"Gruppen" av Mary McCarthy

På ytan vilar det något underbart otidsenligt över Mary McCarthys roman "Gruppen". Första gången utgiven 1963 skildrar den en grupp unga kvinnor som på 1930-talet utexamineras från Vassar College i New York.

Berättarstrukturen är tydlig, läsaren får följa Kay, Libby, Lakey, Dottie, Polly, Helena, Priss och Pokey i deras brottningsmatch med livet, ett patriarkalt samhälle – och sig själva. Och trots att tiden som skildras ligger snart 90 år tillbaka i tiden är igenkänningsfaktorn förvånansvärt hög. Det otidsenliga har i själva verket klart tidsenliga beröringspunkter.

Sara Ullberg/TT

"Doften av en man" av Agneta Pleijel

Genom en rad smärtsamma kärlekshaverier skildrar Agneta Pleijel sitt vuxenblivande. I stället för att skriva självbiografiskt om framgångsrika studier och karriär uppehåller hon sig vid det som inte fungerade och som gjorde ont: kärleken.

"Doften av en man" börjar när hon är 23, och handlar om det som bekymrade henne mest: varför var det så svårt att ha ett jämlikt förhållande? Den självbiografiska romanen är en fortsättning på "Spådom. En flickas memoarer" som kom för två år sedan, och liknar ingen annan. Agneta Pleijel väjer varken för det sjaskiga eller fula i en roman som är angelägen läsning från början till slut.

Erika Josefsson/TT

"Vända hem" av Yaa Gyasi

Sällan lyckas en debutant koppla ett lika självsäkert grepp om århundraden av historia. Genom en kedja av röster, från 1700-talets Asanteland till dagens New York, gestaltar Yaa Gyasi slaveriets brutalitet. Släktkrönikan börjar med två systrar som växer upp ovetandes om den andres existens. Den ena blir bortgift med en engelsk guvernör och den andra förs bort som slav för att säljas i Amerika. Gårdagens kolonialism blir till dagens rasism. Och hur söker man sin identitet när släktlinjerna brutits?

Gyasi radar upp ett pärlband av färgstarka, gripande livsöden. En bok lika upprörande som medryckande i sin djärva penselföring.

Elin Swedenmark/TT

"I själ och hjärta" av Stig Andersson

Gävlepoeten Stig Anderssons ord är vackra men vredgade i denna otroligt fina samling kortdikter. Det tycks för honom en barnlek att fånga vemodet i årstiders gång, det som också är livets gång. Boken hyser stilla ögonblick: "Oberörda av världsalltets / krökta rum, vaggade morfars vita fjällkor / sakta fram genom skogsbetets stiltje."

Och samtidigt ett stålspänt, oförklätt motstånd: "Vår försummade framtid! / Misstro ditt näriga hjärta! Lita / till din proletära dialekt!"

Allt i samma tunna bok som utkom förra sommaren och nu glöder i min ficka, återfunnen. Ta den till havet.

Bodil Juggas/AB

"Svart kvinna" av Fanna Ndow Norrby

Att Sverige inte är ett paradis befriat från rasism och kolonialt tänkande vet de flesta i dag. Men alla har nog inte koll på hur brutal rasismen kan vara. Fanna Ndow Norrbys ”Svart kvinna” började som ett twitterkonto om svarta kvinnors utsatthet i Sverige men blev sedan en bok där hon samlade det mest drabbande. Det är fullkomligt skräckinjagande läsning.

Rasmus Landström/AB

"Oryx & Crake" av Margaret Atwood

För tillfället är Margaret Atwood på allas läppar på grund av HBO-serien ”Tjänarinnans berättelse”. Men om du inte har läst henne innan så skulle jag inte rekommendera förlagan som första bok, utan ”Oryx & Crake”. Det är inledningen på hennes fantastiska postapokalyptiska triologi där en mystisk person som kallas Snömannen sitter i ett träd och berättar om hur världen gick under.

Rasmus Landström/AB

"Augustus" av John Williams

Det dröjer ett tag innan man får ordning på läsningen av amerikanen John Williams mästerverk "Augustus". Vi möter en 60-tal brev och andra skrivelser och avsändarna kan vara lite svåra att placera innan vi får upp styrfarten och kan navigera i detta collage av texter. Men sedan!

Vi följer Octavianus på hans livsresa, från ung spoling till den mest berömde kejsaren av alla, då kallad Augustinus och du och bror med de andra romerska gudarna. Boken innehåller ett par scener som jag fortfarande inte kan läsa utan att fälla tårar men allt i denna skarpa bild av den väldiga maktapparaten, av alla dem som har olika roller i imperiet, är häpnadsväckande väl och sannfärdigt skildrat. Vilken bok!

Dan Sjögren/AB

SPÄNNING:

"Alex" av Pierre Lemaitre

En vacker kvinna blir kidnappad, avklädd och utsatt för systematisk tortyr. Just som råttorna ska ge sig på henne lyckas hon rymma från sin bur. Hon tar sig en ny identitet och är fast besluten att hämnas. "Alex" är den Goncourtbelönade franske författaren Pierre Lemaitres tredje bok om den kortväxte kommissarie Verhoeven.Själva upptakten för tankarna till Stieg Larssons Lisbet Salander, men skillnaderna är fler än likheterna, inte minst eftersom Lemaitre hela tiden överraskar genom att vända på berättarperspektivet. Utan att avslöja för mycket låter han dessutom råttorna få en avgörande betydelse.

Erika Josefsson/TT

"Dödens märken" av Veronica Roth

Divergent-skaparen är tillbaka med ännu ett halsbrytande science fiction-äventyr. I en avlägsen galax har varje människa utvecklat en flödesgåva, som ska kunna forma framtiden. Cyras gåva är att hon med en enkel beröring kan få människor att känna ofattbar smärta, vilket utnyttjas av hennes bror som är en brutal tyrann. Men när hon möter Akos från den fredsälskande nationen Thuvhe lär de sig att tillsammans ta kontroll över sina gåvor.

Det här är första delen i en dystopisk duologi, och en typisk bladvändare för sommardagar med många långa timmar.

Elin Swedenmark/TT

"Mörk jord" av Ann Cleeves

Mordgåtor på de magiska Shetlandsöarna. Det börjar med ett jordskred när stora vattenmassor river upp marken och raserar hus. Under jorden hittas en död kvinna. Det som först verkar vara en olycka visar sig snart vara ett brutalt mord. Jimmy Perez, den introverta men intressanta kommissarien, börjar sökandet efter hennes identitet. Personer vävs samman med hans eget liv och faran lurar snart alltför nära. Tempot är långsamt, personerna komplexa och dialogen spännande. Miljöbeskrivningar får samma vidder att öppna sig inom en. Familjeproblemen får dina egna att blekna. "Mörk Jor"d är den sjunde boken i Ann Cleeves Shetland-serie och del tre i den nya kvartetten.

Filippa Pierrou/AB

”Skuggorna vänder tillbaka” av Olivier Truc

En stark kriminalthriller i stark miljö, bland renägare drabbade av norsk oljeindustri och herrbastupolitik, längst i norr under en sol som aldrig går ner. Romanen väcker dubbla känslor – Sapmi skildras åter av en betraktare utifrån. Som i fransk svenska tv-serien ”Midnattssol” och här av en fransk författare bosatt i Stockholm. Men Olivier Truc är påläst, skrapar envist på konflikter och undviker romantik. Framför allt bränner han av såå många kärva människoporträtt. Boken är en fortsättning på ”Fyrtio dagar utan skugga”. Båda har hunnit komma i pocket.

Bodil Juggas/AB

RYSARE:

"It" av Stephen King

För tillfället är två stora Stephen King-filmatiseringar i full gång. Dels hans spaghettiwestern-fantasy The Dark Tower som kommer i augusti och dels nyfilmatiseringen av "It" som kommer till hösten. I mitt tycke är "It" hans allra bästa bok. King är förmodligen den skickligaste författaren i världen på att skildra barn inifrån och ingenstans gör han det så bra som här. Dessutom innehåller boken hans allra otäckaste monster: Pennywise. "You want a baloon?"

Rasmus Landström/AB

"Fåglarna och andra noveller" av Daphne du Maurier

Daphne du Maurier är en skräckfilmers moder som författaren bakom Hitchcock-succéer och inte minst världens otäckaste rysare "Don't look now". Passa på att bekanta dig med henne i år när hon uppmärksammas med dels en novellsamling, dels en återutgivning av gotiska romanklassikern "Rebecca". Mörka berättelser. Men författarskapet får ljus i intressanta förord av Johan Theorin respektive skräckforskaren Mattias Fyhr.

Bodil Juggas/AB

BARN- OCH UNGDOMSBÖCKER:

"Ordbrodösen" av Anna Arvidsson

En sällsam släkt med "ordbrodöser" bor sedan flera 100 år i Värmland. De är kvinnor som kan styra andra människors handlingar genom det skrivna ordet. Men när Alba ska introduceras i detta sällskap på sin 18-årsdag är det något som går fel. Anna Arvidssons originella berättelse tvinnar en spännande väv av kvinnlig vänskap och kärlek. Det annorlunda och egna greppet gör också avtryck i språket, som lockar in läsaren i denna suggestiva, nya värld. En lågmäld men kittlande fantasybok om ordens makt.

Elin Swedenmark/TT

"Björnen som inte var där" av Oren Lavie och Wolf Erlbruch

Den senaste boken på svenska av årets Alma-pristagare, Wolf Erlbruch, gavs ut i fjol. Sagan om den stora svarta björnen är skriven av Oren Lavie, israeliskamerikansk debutant, och bildsatt av den tyske illustratören.

Erlbruch har målat en lycklig och lite dum svartbjörn som hellre luktar på blommorna än räknar dem och som är precis så godmodig som man själv skulle vilja vara. Att han dessutom bor i en skog vacker som en tapet gör inte saken sämre.

Erika Josefsson/TT

FACKBÖCKER:

"Mörkrummet" av Susan Faludi.

Berättelsen i Susan Faludis senaste bok låter för otrolig för att vara sann. Men allt det hon så framgångsrikt har utforskat strålar samman i hennes egen familjehistoria: identitet, kön och politik.

Vid 76 års ålder bestämmer sig hennes far för att inte längre vara "en machoman", byter kön och blir Stéfanie. Faludi skildrar deras obekväma återförening. Men kontakten djupnar.

Långsamt får Faludi en inblick i pappans kärlekslösa barndom i Ungern – som präglades av att vara jude under nazisternas övertagande. Det här är en hybridbok, rafflande och knivskarpt analytisk. Memoarer blandas med teori kring transsexualism och historiska nedslag i 1900-talets Ungern. Som vanligt ringar Faludi in undanglidande skeenden och gör sina läsare lite klokare på kuppen.

Elin Swedenmark/TT

"Mannen i Damaskus" av Eric Ericson och Susanna Wallstén

Nazisten Alois Brunner, ansvarig för bortförandet av över 136 000 judar, flydde efter andra världskriget. På den palestinske stormuftin Haj Amin al-Husseinis inrådan reste han till Damaskus, där han levde skyddad av samma syriska regim som i dag styr landet. Denna osannolika historia har Eric Ericson och Susanna Wallstén spårat, i gamla brev, CIA– och Stasiregister – samt i samtal med den ökände terroristen Schakalen. Det är ett skrämmande och allmänbildande pussel, som också skapar förståelse för en av vår tids stora fasor: kriget i Syrien.

Elin Swedenmark/TT