Horatius visste mycket om vin

I "Plocka din dag", Gunnar Hardings och Tore Jansons urval av Horatius oden, finns ett par rader om slaget vid Filippi där den unge skalden "flydde snabbt och skölden blev lämnad / kvar".

Det var Mercurius som grep in, påstår Horatius i dikten, och "lyfte mig undan fort / från striden, dold i dimma och darrande...". Att gudarna räddade honom ska vi förstås vara tacksamma för. Längre fram blir ju den där fege soldaten en av världslitteraturens stora.

Han stiger varje dag upp vid niotiden, berättar han i en satir, läser och skriver på morgonen, oljar in sig, badar, lunchar, tar en tupplur efter maten, strövar runt på torgen och bland spåmän på eftermiddagen och äter ett enkelt mål innan han åter kryper till kojs. Han är en måttfull man och i nästan allt han skriver möter vi samma ideal.

Han diktar om årstiderna, om grönskan som kommer och går, om dans och fester, vin och samtal, kroppsliga nöjen och besinning, oväder och blida dagar, om vad livet kan bjuda och att man ska buga och ta emot dess gåvor.

Han målar upp bilder av naturen men beskriver också vänner och älskarinnor. Somliga, meddelar han, älskar att i våldsam fart tävla i kappkörning, andra vill få makt, odla sin jord, dricka ädla viner, berika sig, kriga eller jaga vildsvin men själv drömmer han om att bli hyllad som poet och känd i hela romarriket.

Snart gör han stor lycka med sina dikter och börjar umgås med de främsta poeterna i Rom. Så småningom blir han "kejsarens officielle hovskald". Som sådan viskar han likt slaven varnande ord i det kejserliga örat. Vi är alla dödliga, påminner han, och lyckan kan när som helst snurra runt på klacken och lämna oss. "Var förnuftig och klok, sila ditt vin... hur morgondagen blir vet du inget om...".

Han pläderar för den hållningen i nästan varje dikt. Ofta slår han in de där råden på tvärs mot den stämning han just byggt upp. Som när han skildrar våren och den festliga stämningen slutar i katastrof: "Dödens fot sparkar lika hårt in de armas dörrar / som slottens portar".

Horatius är alltså inte så originell genom sina val av motiv och ämnen. Det är i stället hans starka och oväntade formuleringar som får dikterna att flamma upp. När han skildrar en översvämning, noterar han att "almarnas krona" blir "ett hem för fiskar".

Han skrev vers av de mest skilda slag men urvalet innehåller bara 34 oden, hämtade från fyra böcker, som tillkom när han var en mogen man. Horatius levde mellan 65 och 8 f Kr.

Dikterna är stramt komponerade, varje stavelse räknad, rytmerna frambankade och verserna noggrant metriskt byggda. Ändå gör de ett ledigt och egensinnigt, nästan kåserande intryck. Där finns "kvicka infall... oväntade vändningar, plötsliga scenväxlingar som man frestas kalla filmiska", skriver Harding och Janson träffande i ett förord. Just den fasta och hårt reglerade formen tycks alltså ge honom den frihet och rörlighet han behöver.

Han har också en säker blick för detaljer. På den fattiges enkla bord står ett "nedärvt saltkar", i Hardings och Jansons översättning. Just den detaljen finns inte med i Ivar Harries berömda version. Där "blänker bordsuppsatsen, familjeklenoden" i stället och det låter ju genast lite mera burget.

Horatius vet mycket om vin. Han varnar visserligen för missbruk men också för nykterhet: "De som avstår från vin får ett hårt liv...". Vinet jagar bort våra bekymmer och "lockar kloka människors hemlighet / och dolda plåga fram i ljuset" men man måste dricka med måtta. Även här gäller förstås hans gyllene regel.

Det händer att man går vilse i mytologin och skaldens lärda anspelningar. Viss hjälp får man då av översättarna som har ett avsnitt med förklaringar till dikterna. På samma sätt kommenterar de och reder ut de antika versmått Horatius använder.

Kärleksdikterna handlar egentligen mest om erotik. Man anar nästan aldrig några djupare känslor eller bindningar. Däremot finns åtskilliga ömsinta dikter där Horatius besjunger sina vänner. Men nästan alltid slutar odena med en påminnelse om att det ljuvliga livet snart är över.

Likväl ska man inte bli gråtmild eller sörja, på samma sätt som det är ovärdigt att bli måttlöst glad i medgång och lycka. Reva "seglen snabbt när en alltför kraftig medvind får dem att svälla", råder poeten.

Vad som tilltalar mig i den här översättningen är framför allt att de vardagliga motiven också kombineras, man kan säga gifts ihop, med en vardaglig ton. Det skapar en obesvärad diktion men också en omisskännlig stil.

FAKTA: Bok av Horatius , "Plocka din dag" , översättning och urval: Gunnar Harding och Tore Jansson (W&W)