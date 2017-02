Norrland lever starkt i hennes böcker

Å bergets vägnar känner jag mig lite kränkt. Varför ska den norrländska naturen alltid utmålas som så skrämmande? Ett klippblock faller med ett dån över en mänsklig inkräktare…

Det händer i nya spänningsromanen ”Midnattssolens timme”. Och som ni kanske minns hämnades en gruva lika gruvligt i tv-serien ”Midnattssol” i höstas.

Mörka Norrland är alltså än en gång spelplats för exotisk fiktion. Som så ofta gläder sig man sig åt att landsdelen blir sedd – och irriteras samtidigt över hur. Norrlands överlevnadschans verkar bestå i att uppträda som skräckfilm.

Men jag ska ändå inte klaga på ”Midnattssolens timme”. Handlingen är förlagd till det förgångna. Det var förvisso mer vilt. Och jag fascineras av författaren Cecilia Ekbäcks sätt att skriva historiska romaner. Hon upprätthåller en egendomlig, berömlig distans. Hon avhåller sig från att psykologisera romanpersonerna. De blir trovärdiga människor i sin miljö och inte moderna besökare.

Cecilia Ekbäck debuterade 2015 med ”I vargavinterns land” som var en mordgåta men samtidigt skildrade fattiga nybyggares tillvaro och föreställningsvärld. Vid tidigt 1700-tal, i Svartåsen, i ödsligaste Lappland. Till samma grymma bygd återkommer vi nu i uppföljaren. Men det är över hundra år senare, våren 1856.

Tre Svartåsenbor har mördats och en same gripits för dådet. Vilket oroar justitieministern nere i Stockholm. Ett ”lappuppror” skulle riskera att störa en lönsam järnbrytningsaffär. Mineralogen Magnus skickas till Norrland som förklädd detektiv för att bedöma situationen. Som oönskat resesällskap får han en ung kvinna – ministerns oregerliga dotter som skickas hemifrån för att lära sig veta hut.

Men egentligen handlar romanen mest om förhållandet mellan nybyggarna och ursprungsbefolkningen som i maktens ögon är en lägre stående ras. Händelserna i Svartåsen återges bland annat genom den äldre kvinnan Biijá som fått ett kristet namn och kallas Ester. Renägarna går lydigt i kyrkan och har förskjutit sin nåjd – men urgamla krafter verkar då fortfarande leva.

Vad vet jag, vad vet Cecilia Ekbäck om dåtidens verklighet? ”Midnattssolens timme” är förstås påhitt. Till på köpet av en författare som bott längre utomlands än i Sverige och skriver på engelska. Boken är översatt. Den kom först ut som ”In the month of the midnight sun” förra året.

Och ändå blir det så rätt. Äkta och redigt. Istället för effektsökande och romantiskt. Kanske beror det på att berättaren inte låtsas känna dessa människor på djupet. De har en stark närvaro i naturen och ett starkt beroendeförhållande till den. Deras iakttagelser av sin omgivning får tala.

FAKTA: Ny bok av Cecilia Ekbäck, "Midnattssolens timme", översättning: Ulrika Jannert Kallenberg (Wahlström & Widstrand)

LÄS OCKSÅ: "I vargavinterns land" väcker något gammalt till liv