Om mödrar och döttrar och en värld som står i brand

Rädslan att förlora ett barn, att tvingas att överge ett barn eller att själv vara barn och bli övergiven.

Den lilla världen och relationen mellan mor och barn sätts i det stora perspektivet av ett världskrig. Malin Nord debuterade 2012 med romanen “Stilla havet” som nominerades till Norrlands litteraturpris. “Barmark” är hennes andra roman.

Det är 40-tal och höggravida Signe tvingas fly över gränsen från det ockuperade Norge till Sverige. Där föder hon under dramatiska förhållanden sitt barn i soldaternas tält. Historien växlar mellan Signes berättelse och barnbarnet Anjas försök att förstå relationen med sin mor. Anja bor i huset som Signe flydde till under kriget men har just fått reda på att de är tvungna att flytta. Hennes dotter Hanne är på väg in i tonåren och blir alltmer självgående vilket väcker känslor av något förlorat. När livet är på väg att förändras läser hon Signes dagböcker i ett försök att försöka gripa tag i sin historia.

Språket är poetiskt, situationen verklig och människorna påtagligt närvarande. Här finns inga skratt, ingen uttalad glädje, men mellan mormodern Signe och Anja beskrivs en kärleksfull värme och en genuin förståelse. Mamma Monica är däremot frånvarande. Hon har glidit undan med åren och försvunnit in i ensamheten. Mor och dotter når inte varandra längre och trots det är rädslan att förlora påtagligt närvarande, eller kanske just därför.

“Vissa barn försvinner från sina mödrar förr eller senare. Så var det för mormor och så blev det för mig.” Saknaden och beslutsamheten att inte upprepa samma mönster driver Anja att ge sin dotter Hanne allt hon behöver, att alltid finnas där. Hanne är av en annan sort, osentimental och självständig redan vid elva års ålder. Hon blir en bild för ett nytt sätt att förhålla sig till sitt förflutna.

Jag tror på den lilla världen, på Anjas sorg över det som inte blev och hennes vilja att krampaktigt hålla i det som fortfarande finns kvar. Jag tror på Signes förtvivlan över de hon tvingas lämna, känslan är djuplodande. Däremot tror jag mindre på det stora kriget och den motståndsaktivitet som beskrivs. Miljön får ingen form, den luktar inte, syns inte och blir aldrig riktigt kännbar. Kontrasten mellan den lilla och den stora världen uteblir. Kriget är inte viktigt i sig men den fysiska våldsamheten som en motsats till den intima närheten är en god idé. Om den bara fått en nyans av den trovärdighet som personrelationerna har skulle romanen tagit sig till en helt annan nivå.

Med det sagt, är det glädjande att läsa en roman där kvinnans värld, den del som består av att bära, föda och nära sitt barn och det outgrundliga det innebär, lyfts fram på ett varsamt och kärleksfullt sätt.

Fakta: Ny bok av Malin Nord, "Barmark" (Bonniers)