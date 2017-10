Recension: Märkvärdigt sällskap! Hesselholdt skriver unikt

“Sällskapet” är en samling med fyra kortromaner som centrerar kring Camilla, hennes man Charles och deras fyra vänner. Författaren Alma som lever en olycklig relation till Kristian. Edward som inte kan komma över sina föräldrars självmord. Och Alwida grundskoleläraren med järndisciplin, som aldrig använder ryggstödet på en stol men ändå alltid sitter rak som ett ljus. (Romanerna är utgivna i Danmark mellan 2008 och 2014.)

“Sällskapet” har ingen klar handling utan består av personernas inre monologer. I den första boken “Camilla and the horse” är Camilla på strip-club där hon försöker sälja sin man Charles, the horse.

I den andra boken, “Camilla och resten av sällskapet”, är Charles sjuk och Camilla tillbringar kvällarna på en stol vid hans säng. I tredje delen “Sällskapet gör upp” möts hela sällskapet i dialog. I den sista delen “Akterseglad” dör Camillas mamma.

Monologerna rör sig mestadels i händelser från det förflutna och kretsar kring död, avsked, sjukdom, saknad, sorg och så kärleken i alltihop. Även om det inte finns en tydlig handling så finns här ändå en intrig. De sex rösterna skapar tillsammans en stark rörelse, att jämföra med vilket actionladdat drama som helst. Det handlar inte om framåtrörelse, snarare rör sig monologerna i cirklar där de då och då möts och bildar nya geometriska mönster.

Och vilka meningar hon skapar! Här är det inte fråga om att konstruera, det är ett naturligt flöde. Ord som skulle kunna bli förutsebara, skapar Hesselholdt en unik struktur av. Hennes förmåga att använda sig av orden jag trodde jag kunde på ett alldeles nytt sätt, öppnar till en helt ny upplevelse. Fantastiskt!

Hesselholdt tycker om sitt sällskap, även i deras svagaste stunder. Det finns en ödmjukhet i texten som inte dömer någon. Rösterna är olika, personerna talar sitt eget språk. Camillas röst är tydligast, rakast och går mest på djupet. Det är kanske inte så konstigt, det är ju hennes sällskap. Och det är ett borgerligt vuxet sällskap med läkare, psykologer och litterära kännare.

Genom att referera och citera välkända författare som Plath, Woolf, Wordsworth, med flera, placeras romanen i en tydlig kontext. Det ger en bra grund som gör att de inre monologerna står stadigt i den verkliga världen.

Men det här är, trots monologer med fri medvetandeström, inte Virginia Woolf, det är modernt och betydligt mer humoristiskt och livsbejakande. Hesselholdt ser på sitt sällskap med kärleksfull värme och humor.

Det enda jag saknar är barnen, likaså leken som endast blossar upp korta ögonblick innan tankarna om leken tar över. Det är som att Hesselholdt inte riktigt vill släppa lös sällskapet, inte vill att de ska ut på egna äventyr. Kanske är det inte riktigt rättvist, mot slutet öppnar sig faktiskt något okänt som gör att jag som läsare slipper stanna bara i tanken. Befrielse.

FAKTA: Ny bok av Christina Hesselholdt, “Sällskapet”. Översättning: Ninni Holmqvist(Natur&Kultur)