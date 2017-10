Samar Yazbeks starka roman: Hon skriver om ofattbart lidande

Den syriska journalisten Samar Yazbek lever sedan några år i exil i Paris men har under inbördeskriget tagit sig in i sitt härjade hemland och rapporterat om det ofattbara mänskliga lidandet i Syrien. För två år sedan kom på svenska den outhärdligt starka rapportboken ”Resa in i tomheten”.

Men Samar Yazbek är också skönlitterär författare, och nu kommer en roman, ”Hon som vandrar”, där hon söker finna en konstnärlig gestaltning av det syriska folkets olycka.

Hon går djärvt till väga. Berättande huvudperson är en ung flicka, Rima, som bor med mor och bror i Damaskus. Rima är inte som andra. Hon kan inte låta bli att vandra iväg och är därför ständigt bunden vid handleden, först till sin mor och sedan till sin bror.

Hon är inte stum, men hon talar inte och anses av många för galen. Men inte av bibliotekarien vid den skola, där Rimas mor är städerska. Hon låter Rima vistas i biblioteket medan modern arbetar och lär henne samtidigt läsa. Rima slukar med glädje allt som går att läsa.

Men Rimas medvetande är inte som andras. Hon uppfattar tillvaron som ett omedvetet barn men samtidigt på ett paradoxalt insiktsfullt vis, och hon försöker gestalta sina insikter genom att göra teckningar av dem. Rima är ett slags litterär konstruktion, ett medium, men ändå märkvärdigt levande mitt i det bestialiska dödande, som försiggår runt henne.

En efter en dödas eller försvinner alla människor runt henne, sönderslitna av de ständigt fallande bomberna. Till slut återfinner vi Rima fastbunden och bortglömd i källaren till en ruin.

”Hon som vandrar” är en djupt originell, nästan surrealistisk fantasi skriven på ett enkelt klart språk, men surrealismen upphävs, eftersom den ondska och det lidande, som omger Rima är så till den högsta grad reell. Vi ser sedan över sex år praktiskt taget varje dag upprörande bilder från kriget i Syrien, som nu pågått längre än andra världskriget, och skakar på huvudet över dödssifforna – nu i september 3000 människor, varav en tredjedel civila.

Det är mycket svårt för oss i vår trygga tillvaro att sätta oss in i den syriska tragedin, men en roman som ”Hon som vandrar” söker sig in under alla medvetna och omedvetna skygglappar.

FAKTA: Ny bok av Samar Yazbek, "Hon som vandrar", övers. Marie Anell (Ordfront)