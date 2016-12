Trump får feminist-manifest att sälja

Rebecca Solnit, som myntade termen "mansplaining", har blivit en tröst för vissa amerikaner sedan Donald Trump valdes till USA:s president. Hennes feministiska manifest "Hope in the dark" publicerades första gången 2004. Men en uppdaterad version som gavs ut tidigare i år sålde snabbt slut efter att resultatet i presidentvalet blev känt. 33 000 digitala versioner har också laddats ned, skriver The Guardian.

I boken argumenterar Solnit för att aktivismens resultat tar tid och att progressiva krafter inte ska ta motgångar som ett nederlag utan som ett bakslag i en lång historia av segrar. Två dagar efter att Donald Trump valdes till president gav Solnit bort digitala versioner av boken, med ett budskap om vad hopp är: "Det är tron att vad vi gör spelar roll även om vi inte på förhand vet hur och när det spelar roll eller vem och vad det påverkar."

Solnit har också skrivit boken "Män förklarar saker för mig." (TT)