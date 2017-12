Böckerna som politikerna läser i jul

Litterära klassiker eller böckerna som alla pratar om? I spåren av debatten kring en litterär kanon har vi frågat några politiker vad de själva ska läsa i jul.

Julen är tiden då det äntligen finns lite läsro och då många av oss tar fram böcker som fått vänta i en hektisk vardag. För landets politiker handlar läsningen inte bara om nöje – rollen kräver också ett visst minimum av bildning. Det fick KD:s partiledare Ebba Busch Thor erfara i november, efter att partiet föreslagit att skolbarn ska läsa enligt en gemensam lista som ett sätt att integrera nyanlända.

Själv kunde Busch Thor dock inte svara på vilka som hade skrivit klassikerna "Gösta Berlings saga", "Giftas" eller "Gentlemen" (Selma Lagerlöf, August Strindberg och Klas Östergren), vilket väckte stor uppmärksamhet. Hon replikerade: "Ingen av de här tre har jag läst. Jag tror att jag får lägga de här på min egen lista" (SVT:s "Aktuellt" 15/11).

Så hur ser då politikernas boklistor ut inför i jul? Blir det plikt eller nöje?

1. Vad kommer du att läsa i jul?

2. Varför just den/de böckerna?

Magdalena Andersson (S), finansminister:

1. Så mycket som möjligt av Kazuo Ishiguro.

2. För att han var otroligt inspirerande när jag fick tillfälle att prata med honom på Nobelfesten.

Ulf Kristersson (M), partiledare:

1. Läser i dagarna ut Jan Guillous "1968", och ger mig på två nya: Zadie Smiths "Swing Time" och Dick Harrisons Tage Erlander-biografi.

2. Gör då och då tappra försök med Zadie Smith. Ber att få återkomma. Tror Erlander skulle vara underskattad i vår tid.

Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapsminister:

1. "Övertalning" av Jane Austen, "Condorcets misstag" av Per Molander och tegelstenen "Svensk poesi".

2. Jane Austens hjältinnor tänjer på väldigt trånga och begränsande ramar, och de tjänar alltid på sin olydnad. Det blir särskilt spännande när hjältinnan, som i "Övertalning", är väldigt blyg och tillbakadragen. Stark igenkänning också för oss som inte längre är blyga! Per Molander hävdar att demokrati, jämlikhet och andra centrala värden hela tiden måste försvaras för att inte vittra bort och att en väl fungerande stat är avgörande. Perfekt julläsning med andra ord!

Stefan Löfven (S), partiledare och statsminister:

1. I jul ser jag fram emot att läsa Dick Harrisons biografi över Tage Erlander, "Jag har ingen vilja till makt".

2. Den speglar en ödmjuk men beslutsam person som är förebild för många i politiken och som i en komplex samhällsutveckling behåller kompassen riktad mot ett jämlikt och solidariskt samhälle.

Gudrun Schyman (FI), partiledare:

1. Överst i min trave ligger "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar" av Johannes Anyuru.

2. Den fick årets Augustpris, förmodligen väldigt välförtjänt, men jag vill bilda mig en egen uppfattning också. Spännande med en dramatik som utvecklas i dagens samhälle och som samtidigt sträcker sig framåt, in i den framtid som vi alla försöker forma.

Ebba Busch Thor (KD), partiledare:

1. Just nu läser jag Jostein Gaarders bok "Sofies värld", en roman om filosofins historia.

2. Läste den under tidiga tonåren och har gjort små anteckningar och understyrkningar på var och varannan sida. Sedan får vi se vad det blir mer under julledigheten.

Margot Wallström (S), utrikesminister:

1. I jul kommer jag att läsa "Hur jag lärde mig förstå världen" av och om Hans Rosling, "Själarnas ö" av Johanna Holmström och "The noise of time" av Julian Barnes.

2. Det blir en blandning av allvar, engagemang och kultur.

Jan, Björklund (FP), partiledare:

1. Jag ska läsa boken "Finska inbördeskriget" av Tobias Berglund och Niclas Sennerteg, en bok om när Finland blev självständigt. För mig är julen den tid på året som man har mest tid till att koppla av och läsa en bok.

2. I och med att det i år är 100 år sedan Finland blev självständigt väcktes min nyfikenhet. När jag var yngre var mitt drömyrke att bli historielärare.

Isabella Lövin (MP), språkrör och vice statsminister:

1. Jag tänker läsa klart Nick Bostroms "Superintelligence; paths, dangers, strategies" om artificiell intelligens, Margaret Atwoods "The year of the flood", Carl Safinas "Beyond words – what animals think and feel" och så läser jag nog Hans Roslings nyutkomna "Hur jag lärde mig förstå världen".

2. Det är alla böcker som på olika sätt kretsar kring människans roll, och vårt ansvar som tänkande varelser i en värld som just nu förändras i nästan skrämmande hastighet. Jag gillar böcker som vidgar perspektiven och sätter igång tankarna.

Jonas Sjöstedt (V), partiledare:

1. "Den som stannar, den som går" av Elena Ferrante.

2. Det är del tre i Ferrantes serie om två vänners liv och uppväxt i Neapel. En fin skildring av vänskap, relationer och Italien.

Annie Lööf (C), partiledare:

1. Förutom Pippi och Supercharlie-böckerna med dottern vill jag läsa Pascal Engmans "Patrioterna" och den senaste Nobelpristagaren Kazuo Ishiguros "Återstoden av dagen".

Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister:

1. Jag läser klassiker varje jul. I år blir det noveller av Tjechov, en av Ingmar Bergmans inspiratörer, detta särskilt med tanke på att Bergmans konstnärskap ska uppmärksammas under hela 2018. Jag ska också äntligen ta mig tid att läsa Linn Ullmanns bok "De oroliga" om sin far och uppväxt.

Olof Lavesson (M), ordförande i riksdagens kulturutskott:

1. "Allas älskare, ingens älskling" av Per Hagman, "Begynnelse" av Dan Brown.

2. Jag har haft Per Hagman som följeslagare sedan lite drygt 20 år tillbaka. Hans böcker väcker en blandning av känslor som igenkänning, vemod, ångest, skratt och längtan. Sedan kommer jag läsa Dan Browns senaste "Begynnelse". Helt enkelt för att det är skön och spännande avkoppling.

Fotnot: Även Jimmie Åkesson (SD) är tillfrågad men har inte lämnat något svar.

