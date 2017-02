Britt ska påverka svensk arkitektur: "Jag har själv svårigheter med boendet"

Som arkitekturkritiker blev han den brittiske arkitekten David Chipperfields högra hand när han ledde arkitekturbiennalen i Venedig 2012, men Kieran Long har också varit programledare på BBC, först för ett program om modernisering av historiska byggnader. Nu senast gav han tillsammans med arkitekten Piers Taylor i stället råd och förslag till vanliga britter som byggde sina egna lågbudgethus. Högst 1,2 miljoner kronor (100 000 pund) fick själva huset kosta och programledarduon hjälpte amatörerna att bygga billigare och bättre.

Sedan 2013 har Kieran Long också varit chef för design- och arkitektavdelningen på Victoria and Albert Museum i London.

Det som lockar honom till Stockholm, och till det betydligt mindre Arkdes, är institutionens uppdrag att inte bara vara museum utan också spela en nyckelroll inom arkitekturpolitiken och driva debatter för att stärka arkitekturens och designens roll i samhället.

– Jag vet att det varit diskussion här om hur de här dubbla rollerna fungerar, men för mig är det visionärt. Jag tycker att det är en fantastisk roll för ett museum att ha, här finns ett debattforum som är närmast världsunikt.

På Victoria and Albert museum har han försökt föra en dialog om den design som påverkar vanliga människors liv, bland annat genom utställningen "All of this belongs to you" som handlade om allt från arkitektur till designen på överlevnadsutrustning.

– Jag är inte så intresserad av att dra gränslinjer, på Arkdes finns en möjlighet att vara fri i själva definitionens av design så länge den påkverkar våra liv.

Kieran Long tillträder den 18 april och letar just nu lägenhet i Stockholm tillsammans med sin svenska fru.

– Jag upplever för egen del svårigheterna med svenskt boende. Men allt det här är så spännande.

*

FAKTA: Arkdes

Arkdes, Statens centrum för arkitektur och design, ligger vägg i vägg med Moderna Museet i Stockholm. Myndigheten ska inte bara vara ett museum utan också jobba aktivt för att stärka kunskapen om arkitekturens och formens betydelse för samhällsutvecklingen.

Dessutom ska Arkdes vara en nationell mötesplats för arkitekter, byggherrar, formgivare och forskare.

Den tidigare chefen sades upp 2014 innan hennes förordnade gått ut, ekonomin var dålig och den dåvarande regeringen tyckte inte att uppdraget utfördes som det skulle. Sedan dess har Arkdes framtid stötts och blötts. I våras slog regeringen fast att myndigheten ska finnas kvar. I den proposition om form, arkitektur och design som regeringen lägger fram senare i år kan Arkdes uppdrag komma att modifieras.