David Jonstads krönika: Var hittar man fyra nya Saudiarabien?

Blodet i samhällskroppen är inte rött – det är svart. Olja är vad som ger liv och rörelse åt vårt moderna samhälle. Slutar detta svarta blod flöda stannar i princip alla bilar, fartyg, lastbilar, bussar, traktorer och flygplan.

Stannar gör också, med viss fördröjning, alla verksamheter som på ett eller annat sätt är beroende av att dessa fordon rullar. Det vill säga, det allra mesta stannar. Slutet på eran av flödande olja vore inte slutet på världen, det vore slutet på världen så som vi känner den.

Vem vet, i framtiden ser det kanske annorlunda ut, men de närmaste årtiondena finns inga tecken på att världsekonomins aptit på olja kommer att minska. Tvärtom faktiskt. Sol och vind i all ära, men den fungerar som ett komplement, inte ersättare av oljan.

Detta ”civilisationens livsblod” – som det amerikanska energidepartementet har kallat det – är som alla vet ingen oändlig resurs. Olja är vällagrad solenergi. Döda växt- och djurdelar som under hundratals miljoner år pressats ihop till en supergegga. När den förbränts är den borta, dess innehåll spritt för vinden – bland annat som koldioxid i atmosfären.

Fjorton miljoner kubikmeter olja, det är vad världen bränner upp – per dag. En ofattbar mängd. Och eftersom detta bål har brunnit så länge sinar oljekällorna. Det är oundvikligt. I dagens oljefält minskar produktionen med omkring fem procent per år. Kallt räknar världen med att ny olja hittas i samma takt som den gamla bränns upp. Så desperat är nu jakten på ny olja att man bland annat försöker komma åt så kallad skifferolja genom att spräcka fram den ur berget med kopiösa mängder vatten och kemikalier.

Inte ens i de mest optimistiska prognoserna kan sådan olja föda världsekonomin mer än några år. Det makthavarna sätter sitt stora hopp till är det som fått en nära nog poetisk klang – ”fields yet to be found” – ännu inte upptäckta oljefält. Inom mindre än tjugo år måste ny olja motsvarande fyra Saudiarabien hittas och göras kommersiellt tillgänglig. Bara för att hålla oljeproduktionen kvar på samma nivå som i dag.

Men var hittar man fyra nya Saudiarabien? På en jord som de senaste sjuttio åren finkammats av oljebolagen? På dessa fyra Saudiarabien (som ingen riktigt vet var de finns) vilar nu det moderna samhället – världen så som vi känner den. ”Fields yet to be found” är den professionella versionen av att slå handflatorna mot öronen och tralla ”la la la”.

Denna strategi har fungerat fint hittills, men blir allt mindre effektiv i takt med att verkligheten tränger sig på. Nyligen kom en av världens största affärsbanker, brittiska HSBC, med en rapport där man ansluter sig till skaran av pessimistiska bedömare – de som menar att världsekonomin lever på lånad tid. HSBC konstaterar att upptäckterna av ny olja stadigt minskar och i fjol slog de bottenrekord. Vilket delvis hänger ihop med att det också var bottenrekord för investeringar i nya oljefyndigheter. Det innebär att världen kanske redan nästa år får räkna med oljechocker – höga oljepriser som precis som 2008 tvingar in världsekonomin i en ny och förmodligen ännu allvarligare nedgång. Vilket innebär än sämre möjligheter att hitta fyra nya Saudiarabien…

Och om detta inte är läskigt nog kan man påminna sig om att om världen faktiskt hittar mer olja i någon större mängd, då kan vi glömma den chans som nu finns att styra bort från de värsta scenarierna när det gäller klimatförändringarna.

Hur världens makthavare tänkt hantera detta? La la la.