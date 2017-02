Debatt: "Omodern syn på kultur" – Martina Kyngäs besvarar kritiken

Jag har förmånen att vara kultur och fritidsnämndens ordförande i Gävle kommun, vilket är ett stort privilegium. Utan tvivel ibland svårt och utmanande men ofta lärorikt och mycket spännande. Gång på gång träffar jag människor som är engagerade och kreativa, människor som inte håller sig inom givna ramar, utan tänker sig bortom dessa. Gävle kommun är fylld av dem, styrkan i civilsamhället, drivkraften inom allt som till exempel sport och idrottande, skådespeleri och teater eller musik och sång.

Många gånger möter jag även människor som vill främja och framhålla det ena framför det andra, som placerar människor i fack utifrån hur vi väljer att fylla våra liv med in- och uttryck, gemenskap och utveckling. Olika fack skapas för vad som är kultur och inte, en syn som är högst omodern. Det skapar gränser mellan oss alla och är aldrig skapande av den gemenskap vi behöver för att möta de utmaningar vi gemensamt står inför.

För mig som kristdemokrat i Allians Gävle är det viktigt att medborgarna i Gävle kommun har möjligheter till en aktiv fritid med valmöjligheter, oavsett om man utövar en sport, teater eller deltar i ett boksamtal. Barn, unga och deras familjer skall i större utsträckning ha möjlighet att välja vad de vill ägna sig åt under sin fritid. Det viktigaste och främsta för oss i Kultur och fritidsnämnden är således att bereda möjligheter för just barn och unga att delta i fritidssysselsättningar, så som aktiviteter och möjligheter till in- och uttryck.

Vår prioritet är därför att skapa dessa möjligheter och ta bort hinder för våra unga medborgare som själva inte kan påverka sin situation, oavsett om hindren är fysiska, psykiska eller ekonomiska.

För att genomföra detta på ett klokt vis, på lång och kort sikt, behöver vi ta hand om den infrastruktur som redan finns, det vill säga våra lokaler, anläggningar, bibliotek och andra verksamheter. Stadsbiblioteket är en betydande del av denna infrastruktur, viktig för vår demokrati. Därför har vi nu i Alliansen bildat en grupp för att, en gång för alla, ta fram ett förslag till beslut om stadsbibliotekets framtid. Vi slösar ingen tid. Jag vill avslutningsvis framhålla att jag som Kristdemokrat aldrig kommer att vika från mitt fokus och engagemang för barn och ungdomars möjligheter till en likvärdig och innehållsrik fritid, oavsett vad andra väljer att kalla det.

Martina Kyngäs, (KD)

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Gävle