Debatt: "Omöjligt att inte reagera" – Kyngäs och Alliansen till motangrepp

De senaste veckorna har det publicerats krönikor och debattinlägg framförallt på kultursidorna i Gävles två dagstidningar men även i andra forum. Att inte svara eller reagera på dessa önskningar om toppsatsningar och förminskningar av våra verksamheter för barn och unga är för oss som är ledamöter i Kultur och fritidsnämnden för Alliansen omöjligt. Det borde vara självklart för samtliga i Kultur och fritidsnämnden att göra detsamma oavsett partifärg. Detta då vi gång på gång i nämnden ser de positiva effekterna av våra verksamheter barn och unga.

Det är sant att Gävle kommun är en kommun med ett fint och värdefullt arv av goda satsningar inom kulturen, vilket vi i Alliansen värnar om. Det består av verksamheter, arbetssätt, långsiktiga satsningar och samarbeten som vi arbetar med än i dag. Inga förändringar i detta har vi presenterat utan endast klargjort genom vår ordförande att den politik vi driver är för att stärka framtiden. Vi menar att kulturen behöver växa fritt och stötta där det behövs mest.

Överraskande är att redan etablerade vuxna människor i vår kommun rasar över vår vilja att fokusera ytterligare resurser på det som kultur egentligen betyder, att etablera ett intresse, kunskap och gemenskap för vårt gemensamma arv. Kultur härstammar ifrån Cultura som är latin vilket betyder ungefär bearbetning och bildning, som svenskans kultivera. Det vi vill göra är alltså att fylla den tid efter arbete och skola med just bildning kring vår gemensamma kultur utifrån familjens möjligheter och egna val. Kristian Ekenberg och andra oroas över vår vilja att fokusera vårt engagemang utanför skol- och arbetstid. Anledningarna till detta är många bland annat för att fullmäktige givit KFN, redan för många år sedan, ett uppdrag att gemensamt med andra nämnder arbeta för den viktiga skolan. Vilket innebär att vi aktivt skall sammabeta med skolan samt att våra satsningar lyfter barnens möjligheter att utvecklas. En annan anledning, den för oss viktigaste, är att vi lever i en tid med en allt mer stressad generation av vuxna och barn, framförallt flickor i unga år. Vi behöver tid och möjlighet för att uppleva, lära och skapa saker tillsammans i vår viktigaste gemenskap, familjen.

Just nu hörs också röster i debatten som oroas för framtiden, även det överraskade, det är just framtiden vi tycker att vi skall satsa på och investera i. Att vi redan vid unga år kan delta i goda kulturupplevelser och aktiviteter borgar för ett fortsatt engagemang och vilja att fortsatta ta del av kultur även som unga vuxna och senare i familjelivet. Med detta har nämnden och förvaltningen arbetat i flera år, kommer att fortsätta med, genom bland annat vår Sverigeunika satsning Kulturtrappan, öppna förskolor på bland annat konstcentrum och konserthuset, Likvärdig fritid med mera.

Vi har genom vår ordförande, Martina Kyngäs, och vice ordförande, Kerstin Brannerydh, återkommande berättat vart vårt fokus ligger och varför, det kommer vi att göra fler gånger, att vi blir i ifrågasatta för vår vilja att satsa på de som själva inte kan styra sina möjligheter är hårresande. Vem är det då våra gemensamma skattepengar skall gå till, de som redan har möjligheter eller de som är svagast? För oss är svaret självklart, de svaga. Att GefleDagblads och Arbetarbladets kulturredaktörer kallar barn och ungas deltagande och lärande inom Kultur och fritids verksamheter som pyssel och förvaring är nedvärderande och kanske bevis på okunskap om kulturens goda effekter för barns utveckling?

Det stämmer iallafall inte med vår och forskningens bild av att grunden är viktigast i allt byggande, det är i barnen vi ska investera mest för att skapa goda förutsättningar för framtiden. Föreslår alltså Bodil Juggas och Kristian Ekenberg med flera att vi ytterligare skall satsa på toppen, på de som redan har alla möjligheter att konsumera, utöva och uppleva vårt breda utbud av kultur i Gävle kommun?

Till skillnad från GD och AB’s kulturredaktörers förminskande uttryck om våra verksamheter är vi mycket stolta över samtliga, bland annat vår kulturskola och det samarbete och engagemang som finns hos bl.a. symfonikerna, konstcentrums personal och föreningslivets ideella krafter.

Att vårt fokus på barn och ungdomars förutsättningar till en god framtid och likvärdig fritid skulle vara uteslutande av all annan verksamhet är en underlig slutsats. Speciellt när vi i Alliansen så sent som förra veckan beslutade att tillgängliggöra medel för symfoniorkestern att genomföra fler internationella turnéer i närtid. Turnéer som vi i Alliansen arbetat hårt för i opposition att möjliggöra under många år. Det var vi i Alliansen som redan 2012 drev igenom skapandet av en turnéfond. Detta då vi såg att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet inte gjorde det möjligt att inom befintliga ramar planera och genomföra turnéer. Detta vilket orkestern länge önskat och nu med början redan 2016 i ett Allians styrt Gävle kan planera och genomföra.

Vidare nämner Bodil Juggas även Skottes i sin krönika som ett fint exempel på den goda kulturtraditionen i Gävle kommun, vilket vi håller med om att skottes är. Vi är därför mycket glada över det avtal som redan under december 2016 slutits mellan Kultur och fritid och Skottes musikteater om fortsatt verksamhetsstöd i flera år framöver.

För ett år sedan lovade vår ordförande handling i frågan om ett stadsbibliotek i närtid, något hon även nämnde i en debattartikel efter sommaren. Att tålamodet för frågan är litet kan vi förstå, vi är många som har väntat länge. Men att ge oss i Alliansen ett år är orimligt speciellt om det jämförs med det tidigare rödgröna styrets slöseri med tid och satsningar på annat. Se vårt besked i frågan som publicerades här om dagen som ett steg i rätt riktning, som ett tecken på att den demokratiska processen arbetar förfullt precis som den skall.

Nu blickar vi framåt, med förhoppningar om en vår fylld av kloka och långsiktiga beslut för Gävle kommuns bästa i framtiden.

För Allians Gävle i Kultur och Fritidsnämnden:

Martina Kyngäs (KD) Ordförande i Kultur och Fritidsnämnden

Kerstin Brannerydh (M) Vice Ordförande i Kultur och Fritidsnämnden

Gunnar Kvist (L) Ledamot i Kultur och Fritidsnämnden

Bengt-Göran Wikström (C) Ersättare i Kultur och Fritidsnämnden

