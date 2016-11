Dylan nobbar Nobelfesten

Beskedet, som kom i ett brev till Svenska Akademien på tisdagskvällen, är självklart en besvikelse för många, som hoppats att den kultförklarade sångaren och låtskrivaren skulle sprida extra glans över Nobelfestligheterna.

Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius berättar att hon själv fick beskedet.

– Jag fick ett personligt brev från Bob Dylan i går där han förklarade att han tyvärr inte kan komma och att det beror på åtaganden som han redan har. Han beklagar att han inte kan komma; han hade gärna velat ta emot priset i egen hög person men att det tyvärr inte går. Han betonar också att han känner sig mycket hedrad av att ha blivit tilldelad Nobelpriset i litteratur.

Enligt Danius berättade inte Dylan vilka andra åtaganden det rörde sig om. Hon vet heller inte hur och när han kommer att hålla sin Nobelföreläsning.

– Vi vet ännu inte något om det, och han vet också att han har sex månader på sig att leverera någon form av föreläsning och där har han fria tyglar.

Det enda kravet på pristagaren är att han ska hålla någon form av Nobelföreläsning inom sex månader räknat från den 10 december 2016.

Det behöver inte nödvändigtvis innebära att han kommer till Stockholm för att framföra det personligen. Tidigare har Sara Danius sagt till Kulturnytt i Sveriges Radio att kan vara ett litet tal, ett framförande, en videosändning – eller en sång.

– Jag hoppas han ska göra det han har lust med att göra, sade hon då hon som svar på frågan vad hon själv hoppas på.

På frågan om hon är besviken över att Bob Dylan inte kommer till Stockholm i december svarar Sara Danius nej.

– Det är ju ganska många författare, bara på den senaste tiden, som av olika skäl inte har kunnat komma. Det måste man respektera. Priset är inte ett honorar för att man ska resa till Stockholm utan det är en belöning för ett livsverk.

Akademien understryker att flera andra pristagare på senare tid har tackat nej till att delta i Nobelfestligheterna i Stockholm. Inte heller Doris Lessing, Harold Pinter eller Elfriede Jelinek kom till prisutdelningen.

Det är ännu oklart hur själva prisutdelningen kommer att gå till när Dylan inte närvarar personligen.

– Det kan jag inte svara på ännu, säger Sara Danius som berättar att en del har skickat anhöriga som får ta emot priset i deras ställe.

– Andra har gjort på andra sätt. Det kommer nog att finnas en lösning.

Musikjournalisten Stefan Wermelin säger att han mer än väl förstår att Bob Dylan inte kommer till Nobelfestligheterna i Stockholm.

– Han bryr sig inte, han är inte intresserad och han har fullt upp med att sköta sitt jobb, eller sitt kall, säger Stefan Wermelin.

Han säger också att Bob Dylan försöker undvika uppmärksamhet och folk och framför allt den ledarroll som han blev tilldelad på 60-talet.

– Han vill inte vara ledare, han vill skapa musik. Vart han än kommer är det folk som kommer och ska kräva hans tid och uppmärksamhet.

Han gör en jämförelse med Astrid Lindgren och hur hon fördelade sin tid på skapande kontra publikkontakt.

– Astrid Lindgren svarade på alla brev hon fick. Hade det inte varit bättre om hon bara skrivit böcker i stället? Det hade ju gett glädje till flera, säger Stefan Wermelin.

Classe Brewitz, produktchef och ansvarig för Bob Dylans produktion på Sony, hade hoppats att litteraturpristagaren skulle komma till Stockholm.

– Det hade vi nog alla. Men Bob Dylan har säkert ett bra skäl för att inte komma, säger han.

Bob Dylan dröjde länge med att överhuvudtaget kommentera att han den 13 oktober tilldelats Nobelpriset i litteratur. Först den 25 oktober ringde han Sara Danius och tackade och först den 28 oktober – efter många spekulationer om den långa tystnaden – fick världen veta att han hört av sig.

FAKTA: BOB DYLAN – EN PRISTAGARE

Bob Dylan får Nobelpriset i litteratur "för att ha skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen", skriver Svenska Akademien i sin motivering.

Bob Dylan är den första musiker som har fått Nobelpriset i litteratur. Han har fått en mängd andra utmärkelser under sin karriär. Här är några i urval:

Han blev hedersdoktor vid Princeton Universitet 1970. 1988 blev han invald i Rock and Hall of Fame. 1991 tilldelades han en Grammy Lifetime Achievement Award, för sin livsgärning. 2000 fick han Polarpriset och 2001 en Oscar för bästa låt i "Things have changed". 2008 fick han Pulitzerpriset. 2012 fick han frihetsmedaljen av president Barack Obama. 2013 förärades han det franska priset L'ordre national de la Légion d'Honneur.

Han har också fått flera Grammy -priser för årets album och bästa samtida folkmusik.

FAKTA: BOB DYLAN

Född 24 maj 1941 i Duluth, Minnesota som Robert Allen Zimmerman. Bob Dylan är dock inget artistnamn, utan ett namn han antog juridiskt i början av karriären. Namnbytet anses ha varit influerat av den irländske poeten Dylan Thomas.

Debuterade 1962 med "Bob Dylan". Albumet "The Freeweelin' Bob Dylan" året efter innebar det stora genombrottet, med låtar som "Blowin' in the wind" och "Masters of war".

Hans låtar plockades tidigt upp av den framväxande amerikanska medborgarrättsrörelsen, och gjordes populära av artister som Joan Baez. Dylan vägrade dock vara en politisk ledargestalt, övergav folkmusiken och började spela med rockband.

Har judisk bakgrund men konverterade till kristendomen i slutet av 70-talet och gav ut flera religiöst präglade album.

Bland hans 40-tal album kan nämnas "Highway 61 revisited" (1965) "Blonde on Blonde" (1966), "Blood on the tracks" (1975) och "Time out of mind" (1997).