Dylan, vart ska vi skicka pengarna?

I stället för att fira har Bob Dylans officiella hemsida nu tagit bort informationen om att han är årets Nobelpristagare i litteratur.

I brist på personligt uttalande eller erkännande från pristagaren blev det en stor nyhet när hemsidan, några dagar efter tillkännagivandet, uppdaterades med raden "Winner of the Nobel Prize in literature". Den låg dock dold på en sidoflik, under vinjetten "Books" vid texten om boken "The lyrics: 1961-2012" .

Nu är raden helt borta. Det har gått åtta dagar sedan tillkännagivandet i Börssalen.

– Hans beteende blir allt mer och mer mystiskt, för nu har han varit tyst i över en vecka, säger Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg till tidningens egen tv.

Bob Dylans officiella Twitter- och Facebookkonton har nämnt priset, men annars har det varit knäpptyst, och Svenska Akademien gav tidigare i veckan upp sina försök att få tag på honom.

– Vill han höra av sig får han göra det, säger akademiledamoten Per Wästberg, som under sina år i Akademien aldrig har upplevt att det varit så svårt att nå fram till en pristagare.

Doris Lessing var till en början måttligt förtjust, och att pristagare inte kommer till Stockholm har hänt mer än en gång. Men att inte svara är ganska originellt, konstaterar Peter Englund. Under hans tid som ständig sekreterare blev vissa pristagarna chockade, och till och med misstänksamma.

– Vissa trodde knappt att det var sant, "vem är det som ringer? Är det ett grymt practical joke". Mario Vargas Llosa frågade, "who is this?", minns Peter Englund.

Oavsett om Dylan hör av sig eller inte är han årets Nobelpristagare i litteratur. Han måste inte skaka hand med kungen för att få prispengarna, drygt 8 miljoner kronor, däremot behövs någon form av aktiv kontakt.

– Vi måste ju veta vart vi ska betala pengarna, det finns en rent praktiskt omständighet som måste lösas. Men det har ju bara gått en vecka än, jag tycker det är lite för stor dramatik kring det här. säger kanslichefen Odd Zschiedrich.

Inte heller Per Wästberg har tappat tålamodet.

– Vi väntar absolut ett tag till, vi är tålmodiga, vi kan säkert vänta tre veckor till, säger han.