En dagsaktuell Nina Simone

Under ett besök i Göteborg för många år sedan fick Nina Simone en fråga om ilskan bakom hennes protestlåt "Mississippi Goddam". "Du ser inte särskilt arg ut", dristade sig tv-reportern.

Hon ler mot honom och säger "jag är arg hela tiden". Det är en väldigt bekant persona som jag känner igen, det är ett leende med både bitterhet och ironi, säger Josette Bushell-Mingo.Absurditeten

Även hon är arg. Nina Simone var en av de bärande rösterna i den svarta medborgarrättsrörelsen i USA på 1960-talet. I sin egen föreställning "A story about me and Nina Simone" tar Josette Bushell-Mingo avstamp i den samtida Black lives matter-rörelsen och i absurditeten att det helt självklara fortfarande måste sägas.

Den meningen vilar på premissen att svarta liv inte är värda någonting, den föddes för att det finns en systematisk brutalitet mot svarta, säger Josette Bushell-Mingo som i sin föreställning tar upp fallet Laquan McDonald, 17-åringen i Chicago som blev skjuten med 16 skott på 13,5 sekunder av en polis.Urpremiären på Unity Theatre i Liverpool fick lysande kritik. När det nu är dags för Sverigepremiär i Vilhelmina har världen ändrats. Donald Trumps valseger får Josette Bushell-Mingo att se på både sin samtid och sitt arbete med en ny klarhet.

Man väljer vad man vill göra och i dag har jag gjort mitt val. Från och med nu kommer allt jag gör att vara politiskt, jag känner mig kallad och möter det, vad än som komma skall. Det här är mitt Rosa Parks-ögonblick. Jag tänker sitta på den här bussen med många andra, det är bekräftat genom den här pjäsen och den tid vi lever i.Östra London

"A story about me and Nina Simone" är konsert, teater men också vittnesmål och uppmaning. Hennes eget förhållande till sångerskan började under en familjemiddag i östra Londons arbetarkvarter. Den då 11-åriga Josette flydde tjattret i köket, satte på tv:n och såg plötsligt en artist som skilde sig från alla andra, vars energi och stolthet gjorde djupt intryck.

I våras regisserade Josette Bushell-Mingo Riksteaterns hyllade uppsättning av Broadwaymusikalen "En druva i solen", om klassmässigt utanförskap, segregation och fördomar, skriven av Lorraine Hansberry även hon en av medborgarrättsrörelsens företrädare, tillika vän med Nina Simone.

Inte heller då visste Josette Bushell-Mingo hur hon skulle komma att påverkas av sångerskan.

Det här är mer än "lite musikteater". Pjäsen handlar om att lyssna till Nina på ett nytt sätt. Om att känna ilska, fruktan, makt och triumf. Världen har ändrats, men Nina är för alltid.

Erika Josefsson/TT

FAKTA: "A STORY ABOUT ME AND NINA SIMONE"Sverigepremiär: I Vilhelmina 15 november, därefter Sverigeturné.

Manus: Josette Bushell-Mingo och Dritëro Kasapi.

Regi: Dritëro Kasaspi.

På scenen: Josette Bushell-Mingo, Shapor Bastansiar, Marque Gilmore, Shaney Forbes, Jair-Rohm Parker Wells.

Övrigt: Föreställningen är ett samarbete mellan brittiska Unity Theatre och Riksteatern. Den ges på engelska.

FAKTA: JOSETTE BUSHELL-MINGOFödd och uppvuxen: I London.

Bor: I Stockholm sedan 15 år tillbaka. Kom hit på grund av kärlek.

Familj: Man och två söner.

Bakgrund: Skådespelare och regissör. Har bland annat jobbat på Royal Shakespeare Company och fick 2007 den brittiska imperieorden OBE av drottning Elizabeth. Är konstnärlig ledare för Tyst Teater på Riksteatern.

Aktuell: Med sin egen föreställning "A story about me and Nina Simone" och med en av huvudrollerna i filmen "Medan vi lever" som just nu går på biograferna.

FAKTA: NINA SIMONEFöddes 1933 i North Carolina, dog 2003.

Var klassiskt skolad pianist men blev i stället mest känd som jazz- och bluesartist. Deltog aktivt i medborgarrättsrörelsen och henne mest kända politiska låtar är "Mississippi Goddam" och "Four women". Flyttade till Frankrike på 1970-talet eftersom hon upplevde USA som alltför rasistiskt.