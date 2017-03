"En regissör vi vill se mer av" – juryn berömde Gävlefilm

Filmaren och konstnären Salad Hilowle från Gävle fick beröm på prisgalan i helgen under Sveriges största dokumentärfilmtävling:

En regissör vi vill se mer av, utropade juryn.

Salad Hilowle tävlade med sin film ”Brev till Sverige” om Tempo Short Award, priset för årets bästa dokumentär i kort format.

Vinnaren blev ”Studio 5” av Axel Danielson och Maximilien Van Aertryck. Men Salad Hilowle vann Hedersomnämnandet i klassen, bland åtta nominerade.

Så här löd juryns motivering i helhet:

”Hedersomnämnande till en film av en regissör vi vill se mer av. Flödande bildberättande, rörande längtan och minnesvärda ord som ”Glöm ursprung – kolla hjärtat”. Brev till Sverige!”

Salad Hilowle säger att han är glad över uppmärksamheten även om han ”snubblade på mållinjen” och det inte blev någon prissumma att investera i kommande filmprojekt.

”Brev till Sverige” ingår i en planerad trilogi som delvis spelas in i Gävle.

Tempo Dokumentär Festival hölls i Stockholm 6-12 mars.

Priset till årets bästa dokumentär i långt format gick till ”Efter Inez” av Karin Ekberg. ”I am not your negro” av Rauol Peck tog hem Tempo internationella specialpris till Stefan Jarls minne.

LÄS MER: Gävlefilm ska visas i SVT