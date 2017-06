En snällhetens riddare – som skapade Damernas detektivbyrå

När vi möts har terrorattentat i London ännu inte inträffat. Alexander McCall Smith förklarar att han skriver om snällhet. Den är hans egentliga huvudämne.

– Världen är en sorglig och tidvis svår plats. Det är ganska trevligt att se ett alternativ till det, att befinna sig i en ordnad och tillmötesgående kontext.

Han är i Stockholm inte i första hand för att tala om sina böcker utan för att uppträda tillsammans med sin orkester. The Really Terrible Orchestra, som den heter, består av musiker som han själv, amatörer som gör sitt bästa. Bara dirigenten är ett proffs. Under den här konserten har de dessutom hjälp från elever på Stockholmsskolan Lilla Akademien vilka höjer nivån väsentligt.

– Vi är väldigt svaga, en del är ganska bra, de flesta är det inte. Men vi tror alla på det här och är inte dåliga med flit, vi försöker verkligen göra vårt bästa.

Bara att avsluta ett stycke samtidigt är svårt.

– Folk tycker om att komma till våra konserter, det är roligt att se vuxna som försöker vara duktiga men inte riktigt lyckas.

Själva syftet är dock djupt seriöst. Orkesterns medlemmar tror på det djupt helande och meningsfulla i att skapa musik tillsammans, oavsett vilket skede i livet man befinner sig i.

På samma sätt kan hans romaner om "Damernas detektivbyrå" och Mma Ramotswe och Mma Makutsi upplevas som välgörande. I dag är de utgivna på 46 språk och har beskrivits närmast som en rörelse, vars huvudbudskap går ut på att orka lyssna på och bry sig om sin granne.

Inte heller i den 17:e boken utreder detektiverna någon egentlig kriminalitet. I stället hjälper de en kvinna att hitta sin gamla barnflicka.

– När jag började skriva de här böckerna var det för att skildra det här landet, Botswana, och en kvinna i det, Mma Ramotswe och sedan upptäckte jag att jag skrev om mycket mer än vad jag trodde. Hon och hennes värld representerar ett slags inre fredlig värld, och varför inte?

– Olyckligtvis verkar vi ignorera möjligheten i det goda, vi underhåller oss själva med konflikter och konfrontation och kan komma till en punkt då vi uppfattar det som normalt.

I den 18:e boken, som han avslutar nästa vecka, inkluderar han sin svenske vän Mats Ögren, och hans engagemang i ett barnhem utanför Gabrone.

Uppvuxen i före detta Rhodesia undervisade McCall Smith i Botswana för många år sedan, och har sedan dess både skrivit en bok, den första, om landets juridiska system och därtill återvänt i princip en gång om året. Likafullt är han en vit före detta professor från Skottland som skriver om svart kvinna i Botswana. Har han aldrig anklagats för kulturell appropriering och för att skildra en värld som han egentligen inte förstår?

– Jo, men jag håller inte med, en författare måste kunna skriva om vad som helst.

– Om jag inte gjorde det skulle jag bli socialrealist. Ingen förnekar de stora problem som finns, men som socialrealist blir det väldigt negativt, då skriver man "Mörkrets hjärta" igen.

– Jag koncentrerar mig på det positiva i stället, det är min "approach". Man skulle kunna göra samma sak med Sverige. Se bara på er "Scandianivan noir". Jag har varit i Sverige i två dygn nu och inte sett ett enda mord.

_____________________________________

FAKTA: Alexander McCall Smith

Född: 1948 i dåvarande Sydrhodesia.

Bor: I Edinburgh (tidigare i samma kvarter som JK Rowling men hon har nu flyttat till andra sidan staden).

Sysselsättning: Professor emeritus i medicinsk juridik vid universitet i Edinburgh. Extremt produktiv författare som i snitt ger ut fem böcker per år olika genrer. Skriver parallellt på flera romanserier, som "Scotland Street 44", "Filosofiska söndagsklubben" och "Damernas detektivbyrå".

Övrigt: Köpte 2014 några mycket små obebodda öar som ingår i Hebriderna. Syftet är att bevara dem orörda för all framtid, för djur och människor. De små öarna låg ute till allmän försäljning. McCall Smith, som har ett sommarhus på fastlandet ("där det regnar varje dag"), brukar ibland ta sin båt och besöka dem.