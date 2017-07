Ett värdigt försök att lyfta blicken

I boken ”Frames of war” ställer sig den amerikanska filosofen Judith Butler frågan ”what is a grievable life?”, förenklat översatt: ”vilka liv är värda att sörja?” Butler resonerar kring vilka människoliv som får ta plats, synas och vilka liv som får ett värde i allmänhet, men i synnerhet under ett krig. Denna frågeställning aktualiseras återkommande i Solmaz Sharifs debutdiktsamling ”Look”.

”den här förfallna platsen dit / numera / endast mödrar går / endast mödrar vaktar de namnlösa döda”

”Look” är både krigs-, kärleks- och sorgediktning inom ramen för samma samling. Det allra mest personliga: sorg, kärlek och förlust, i en krigs historik, skrivs fram genom systematiska fragment. Även om systemen skiftar, finns det en ständig struktur i språket, ett försök att ordna upp det oförklarliga, ibland med hjälp av återkommande ord, ibland i form av listor, protokoll eller versaler. Krig, katastrofer och kärlek skrivs in i en struktur och lyckas med den strama strukturen komma så nära den komplexa verklighet som gestaltas som möjligt. Språket och systemen blir ett mantra för att kunna skildra det icke gestaltningsbara. (”Jag sitter dagligen / med språket / de har gjort/ av vårt språk / för att NEUTRALISERA”). Ett slagkraftigt grepp som påminner som Jaques Roubauds ”Någonting svart” eller Ida Börjels ”Ma” och även om detta är Sharifs debutsamling behärskar hon sitt arbetssätt på ett lika slående sätt som Roubaud och Börjel.

Med utgångspunkt i kroppen, både den skadade kroppen och den sörjande kroppen, men också familjen som en kropp, som i krigstillstånd tvingas lösas upp, tar Sharif in både ett jag och ett storskaligt utomkroppsligt perspektiv. Ett fönster öppnas upp, ut mot en samtida krigstid som är exploderande nära även när den upplevs på distans i dikten. Med referenser till pågående universella katastrofer så väl som personliga gestaltningar över de små vardagsdetaljerna, utformas något av ett krigslexikon skrivet med svarta mörka bokstäver. ”Enligt de flesta / definitioner har jag aldrig / varit i krig. / Enlig mina / har merparten av mitt liv / tillbringats där.”

Sharif använder språket som en maktfaktor, genom att ibland ta till med exempelvis militärens språk och göra till sitt. Den våldsamma och rasistiska diskrimineringen skildras med detta grepp på två plan; dels genom berättelsen, men också i de oräkneliga formerna för språk som Sharif använder sig av. Det paradoxala i berättelserna, om att vara på flykt men aldrig på resande fot, att aldrig känna sig hemma men ständigt behöva vistas ”hemma” artikuleras skickligt i typografin och språkets former.

Poesin kan vara ett sätt att ta kontroll över historien, om ingen annan skriver din historia, får du göra det själv: ”Jag har böckerna, / allihop. Står inte ut med deras / . Alla / ryggar uppradade på hyllan. Hur du / brukade stå där och lukta på sidorna. / dem. Alla säger/ samma historia / och ingen berättar vår. ”

”Look” har nominerats till flera priser, däribland både National Book Awards och Pen Open Book Awards. När den nu kommer i svensk översättning av Ida Börjel och Jennifer Hayashida är det därför som med många uppmärksammade böcker, det finns en viss förväntan redan innan läsningen tar vid. Men med just den här samlingen blir jag aldrig besviken. Som titeln indikerar är detta en samling som uppmanar till seende, inte enbart till ett historiskt seende, utan också ett nutida. Denna samling ställer frågor om människoliv och krig, den finner ord till att gestalta krigserfarenheter på ett unikt vis. Men framförallt visar Sharif att Butlers tes, att alla människoliv är värda att sörja, men att alla ändå inte får samma uppmärksamhet sker konstant. Men med Sharifs poesi görs i alla fall ett värdigt försök till att lyfta blicken att se det som sker, "to look".

FAKTA: Ny bok av Solmaz Sharif, ”Look”, översättning av Ida Börjel och Jennifer Hayashida, (Rámus förlag)