Favoriten vann National Book Award

Förhandsfavoriten Colson Whitehead vann det amerikanska litteraturpriset National Book Award i den skönlitterära kategorin, skriver Los Angeles Times.

Whitehead tog hem utmärkelsen med sin roman "The underground railroad", en berättelse om en kvinnas försök att fly undan slaveriets fasor.

I sitt tal tackade Whitehead sin familj och sitt förlag, och pratade också om sin oro över resultatet i det amerikanska presidentvalet. Han uppmanande åhörarna att "vara snälla mot alla, skapa konst och bekämpa makten".

John Lewis vann i kategorin barnböcker för "March: Book three" och Daniel Borzutzky för poesi med "The performance of becoming human". (TT)